My a mobilní telefony

Možná již zítra přineseme materiál o tom, jak naše veřejnost vnímá mobilní telefony i jednotlivé operátory. Bude také o tom co moderní technologie přinesly do našeho života a co tomu říkáme. Jako předkrm dnes přinášíme krátkou úvahu o možném negativním vlivu moderních technologií na naši populaci. Vaše případné názory samozřejmě přivítáme.

Mnohý autor se rozepisuje o skvělé budoucnosti mobilních komunikací. Probírá stále nové komunikační možnosti, ať už je to e-mail, internet, GPRS u mobilních telefonů, vysokorychlostní satelitní komunikace nebo připravovaný globální systém UMTS. Často se také připomíná nutnost budovat komunikační infrastrukturu, protože bez ní se naše země propadne snad až mezi banánové republiky. Zkrátka komunikace je dnes alfou a omegou.

Obávám se však poněkud, pro samu komunikaci zapomínáme mluvit. Tedy nazapomínáme řečsamotnou, ale zapomínáme ji používat k k jejímu původnímu účelu., k dorozumnění. Moderní člověk zhusta komunikuje, sděluje a v lepším případě bere na vědomí. Již podstatně méně se snaží dorozumět, protože k tomu je potřeba porozumění. A ono, na potvoru, většinou nepřichází samo od sebe. O porozumění se musíme snažit. Používání moderních vymožeností, často velmi praktických, nepřináší tuto snahu s sebou přirozeně. Nové a ještě novější způsoby komunikace umožňují, abychom se o porozumění mohli snažit na větší vzdálenost či ještě rychleji, ovšem snahu, bez níž to nejde, musíme přidat my sami. Bez onoho nepohodlného snažení je používání všech technických vymyšleností jen prázdnou přehlídkou technologických možností.

Položím si nyní otázku -proč tomu tak je? Zdá se mi, že pravým důvodem je pohodlnost. Snaha porozumět svému nadřízenému, snaha porozumět své dívce nebo chlapci (a také ženě nebo muži), snaha porozumět těm ostatním, je namáhavá a někdy až nepříjemná. Proto si mnozí velí pryč s ní. Raději ve jménu komunikace, si posíláme bezpočet mailů, zpráv SMS nebo si voláme na mobily a nedostatek porozumění nahrazujeme přemírou nejrůznějších kontaktů, často zcela bezobsažných. Vyrábíme tak jakousi komunikační inflaci. Raději devalvujeme hodnotu hodnotu vzájemného kontaktu, než abychom mu věnovali péči a snahu, kterou si zpravidla zaslouží.

Nejsem nepřítelem moderních technologií, ani častého kontaktu. Používám mobilní telefon, mail, internet. Jen jsem přesvědčen, že to jsou pouze prostředky, nikoli samospasitelná řešení. Chci říct, že ten kdo se snaží o porozumění, dělá správnou věc a klidně k tomu může používat všechny výkřiky nejnovější techniky. Ten kdo se za mobilní telefony jenom schovává, aby nemusel mluvit přímo, tomu moderní technika nepomůže. K porozumění a vůbec k chuti porozumět, se musíme dopracovat každý sám.