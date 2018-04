Jaký legendární model Nokia oživí letos? Tipujte

Před rokem právě v Barceloně přivedla Nokia na svět znovuzrozený model 3310. Letos firma na tiskové konferenci, která začíná už v neděli v 16 hodin našeho času, představí další novinky. A je možné, že se dočkáme i dalšího retro modelu.

Zatím se spekulace točí okolo možného představení 4G verze typu 3310 (ta je zatím určena jen pro Čínu) i pro Evropu a další světové trhy. A také kolem návratu označení Sirocco. Že by Nokia přinesla luxusní (třeba kovový) obyčejný mobil? Další možností, která se v únicích objevuje, je návrat značky Asha, a to ve formě modelu s qwerty klávesnicí.

O tom, že by Nokia mohla na trh přinést i nějaké další legendární modely, se začalo uvažovat už krátce po představení 3310. Ve fantaziích fanoušků se reinkarnace dočkala celá řada modelů. Značka se ale soustředila především na nové smartphony a retro modely „odbyla“ tím, že jen vylepšila novodobou 3310 nejprve o podporu 3G a pak i 4G zmíněných sítí.

Ovšem i ve firmě věděli, že retro má určitý potenciál. „To, co se stalo na při uvedení 3310 na MWC, to, jakou pozornost získala, jsme opravdu nečekali. A zájem, který vyvolala i u mladého publika, už vůbec ne. Přitáhla ke značce obrovskou pozornost,“ říkal už loni v květnu při návštěvě prahy Alberto Matrone, viceprezident HMD Global pro východní Evropu.

Jaký model nebo označení z telefonů Nokia dávné i nedávné minulosti by mohla značka na trh vrátit? Retro Nokia 3310 má úspěch a tak před veletrhem MWC v Barceloně sílí spekulace o návratu další legendární značky. Úniky zatím mluví především o možném návratu označení Sirocco nebo Asha, ale nabízí se samozřejmě i další možnosti. Která to podle vás má být? celkem hlasů: 1595

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 2. března 2018. Anketa je uzavřena. Nokia 6310 836 Nokia (8800) Sirocco 211 Nokia 5110 192 Nokia 8110 50 Nokia Asha 39 Nokia N95 36 žádná 34 Nokia Communicator 31 Nokia 7110 29 Nokia 8210 28 jiná 27 Nokia 3210 23 Nokia 3310 v další verzi 18 Nokia N8 17 Nokia 3410 13 Nokia N-Gage 11

Tehdy samozřejmě možnost příchodu dalšího retro modelu potvrdit nemohl. „Hodně jsme se vyptávali uživatelů, který model Nokie by si přáli vrátit na trh a nasbírali jsme v tomto ohledu spoustu informací. Jestli se to projeví v dalším retro přístroji, to nemohu říci. Záleží to hodně na vývojovém týmu, který má samozřejmě vždy něco v rukávu,“ mluvil trochu neurčitě Matrone. A naznačoval, že samozřejmě záleží také na tom, jak se nakonec povede znovuzrozené 3310.

Ta se stala na trhu hitem, což by mohlo HMD, výrobce telefonů Nokia, povzbudit k dalšímu retro návratu. Jaký typ by to podle vás měl být? Níže můžete vybírat z chronologicky seřazeného seznamu vybraných modelů.