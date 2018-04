Když se obří výstaviště probouzí. Prohlédněte si stánky bez lidí

Veletržní prostor Fira Gran Via má v rámci Mobile World Congress opravdu napilno. Už brzy ráno sem začínají proudit davy lidí, večer je pak mnohdy musí místní ostraha vyhánět pryč. Pro novináře a většinu návštěvníků se výstaviště otevírá v půl osmé ráno. Už o půl hodiny dříve sem ovšem smí lidé s trochu lepší propustkou. Většinou jsou to zaměstnanci stánků, kteří sem míří opravdu brzy, aby stihli vše připravit.

Odhadnout, jak dlouho bude trvat v ranní špičce cesta na výstaviště, je nemožné. Z hotelu v centru města jsme v pondělí cestovali na výstaviště hodinu, sotva jsme dorazili včas na tiskovou konferenci Microsoftu od půl deváté ráno. V úterý jsme si přivstali, protože jsme měli domluvený rozhovor na osmou. Z hotelu jsme vyráželi v půl sedmé ráno. A díky tomu nám cesta jen málo vytíženou hromadnou dopravou zabrala sotva půl hodiny.

Když jsme se tedy o půl osmé dostali na výstaviště, byli jsme tu mezi prvními novináři vůbec. Většina stánků velkých firem byla tou dobou ještě zavřená. Tu a tam se uklízelo, jinde se chystala expozice, kontrolovalo se, zda je vše na nápor připraveno. Prázdné stánky působily opravdu nezvyklým dojmem, takhle je vídáme málokdy. Vyniká tak třeba jejich architektura a tak jsme se rozhodli se s vámi o pořízené fotografie podělit.

A takto vypadá výstaviště v polední špičce

O hodinu později, v půl deváté, když skončil náš rozhovor, už to na většině míst vypadalo dramaticky jinak. Davy se sem dovedou nahrnout až nečekaně rychle. O to drsnější je pak večerní odchod s davem. Všichni jedou do města a veškerá MHD je přetížená. Jezdit taxíkem nemá cenu, zůstane na věky v zácpě.

To je poměrně stinná stránka nového výstaviště, kde se veletrh MWC koná teprve potřetí. To staré, které bylo prakticky v centru, bylo přeci jen dostupnější. Z Fira Gran Via totiž stejně všichni míří zpět do centra města, obvykle přes dopravní uzel u starého výstaviště. Na schůzky, za zábavou a pak do svých hotelů.