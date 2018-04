Výrobci zešíleli, na příští neděli připravili novinkový maraton

Začátek veletrhu MWC v Barceloně bude pěkně ostrý. Většina představení proběhne už v neděli, den před otevřením veletrhu. Hned po obědě v jednu hodinu se vytasí s novinkami LG. O půl hodiny později začíná tisková konference Huawei. Ve čtyři odpoledne začínají hned dvě představení najednou: HTC a Alcatel. A zlatým hřebem večera by pak měla být tisková konference Samsungu.

Výše uvedená jsou jen ta představení, kde výrobci ukážou nové smartphony. Mezi tím jsou i další tiskové konference, kde se budou představovat nové služby, například u finské Nokie.

Ve výčtu chybí v podstatě jen dvě velké značky. Sony na MWC v Barceloně tiskovou konferenci mít nebude, novinky pravděpodobně (pokud nějaké mít bude, Sony šetří) představí v pondělí 2. března na stánku. Stejný den a taktéž na stánku na výstavišti ukáže své novinky i Microsoft a má jich být docela dost. Samozřejmě na výstavišti budou i mnohé další novinky a zajímavosti.

Ale zpět k neděli. Ostrý start s LG by měl být velmi zajímavý. A to především v případě, že se firma rozhodne v Barceloně představit nový topmodel G4. Ten je hodně očekávaný, loňský předchůdce se velmi povedl a hlavně je cenově mnohem výhodnější než konkurenti. Jenže podle posledních informací to vypadá, že si LG nechá premiéru G4 na jiný termín a v Barceloně představí další novinky.

O novinkách Alcatelu toho moc známo není, přesto očekáváme nový topmodel. A také by se zde měly předvést nové hodinky, které Alcatel sice ukázal už v Las Vegas v lednu, ale v Barceloně by už je mohl mít odladěné v prodejní verzi a možná i v jiném designu.

Ve čtyři hodiny odpoledne se proti nim postaví nová nositelná elektronika od Huawei. Očekáváme chytrý náramek, hodinky a další příslušenství. Naopak model P8 Huawei představí samostatně v polovině dubna. Konkurenční HTC ve čtyři odpoledne ukáže nový topmodel One (M9) a pravděpodobně i jeho vylepšenou verzi Plus s větším displejem (více zde).

Vrcholem nabitého dne bude v sedm hodin večer začínající tisková konference Samsungu. Je téměř jisté, že zde ukáže nový topmodel Samsung Galaxy S6 a jeho vylepšenou verzi. Ta se má jmenovat Edge a má mít displej zahnutý na oba boky telefonu. Očekáváme i nové chytré hodinky a další příslušenství. A komu by to bylo málo, tak souběžně se Samsungem začíná tisková konference Aceru.

Redaktoři Mobil.iDNES.cz budou na místě a přinesou vám on-line zpravodajství jak z nedělních tiskových konferencí, tak z následného dění na výstavišti. A to až do středy 4. března.