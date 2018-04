Mužům vstup zakázán: Zlatý Samsung, co střídá účesy

Samsung ženám rozumí. Jako jeden z prvních přinesl na trh ryze dámské mobily a taktéž patří mezi průkopníky speciálních funkcí, které jsou určené především ženám. Po loňském velmi úspěšném modelu E530 přinese letos minimálně dva další dámské telefony. Jako první se na trh dostane model E500, druhou novinku – model E540 – uvede na trh později.

Při prvním pohledu na dámský Samsung E500 vás napadne jediné: Zlaté šílenství. Telefon září do dálky jako by vypadl z výlohy arabského zlatnictví. Tmavě zlatá barva téměř vypaluje zrak a mnohé lesklé zlaté doplňky tento pocit ještě více umocňují. Až v druhém sledu si všimnete ornamentů namalovaných na kůži. Ano, Samsung E500 má část vnějšího krytu vyzdoben pravou kůží. Je to další vlastnost, která jej odlišuje od běžné produkce.



Dámské mobily na našem trhu: Samsung E530, Nokia 7380, Nokia 7360, Nokia 7370, a Motorola V3 RAZR v růžové verzi.

Musí být vidět na první pohled

Jestliže loňský a stále prodávaný dámský model E530 působil decentním dojmem a v oranžové variantě ani jako dámský mobil nevypadá, tak novinka jen velmi těžko najde zákazníka mimo ženské publikum. A to platí jak pro testovanou zlatou verzi s kůží, tak pro stříbrnou variantu s kamínky. Opulentně vyzývavý vzhled byl jistě záměrem výrobce, který se s novinkou chce pravděpodobně postavit výstřední trojce od Nokie – modelové řadě 73xx.

Nyní ovšem zpátky k detailní prohlídce novinky. Na zakulacené tvary zapomeňme, nyní letí ostré hrany. Při pohledu zboku vynikne zobáček, který tvoří obě části telefonu. Na protější straně pak nemůžeme přehlédnout výrazně vystupující kloub. Vnitřní část telefonu vyvedl výrobce v matně hnědé barvě, ale i zde se musíme bránit šálivým zábleskům zlaté barvy.

Nepřehlédnutelnou navigační klávesu zdobí čtyři kamínky a zlatou barvu najdeme na reproduktoru i v mezerách mezi řadami kláves. Především klávesnice je dobrým důkazem pečlivosti, kterou Samsung tradičně věnuje i těm nejmenším detailům. Stejný pocit pak evokuje i přední část s kůží a zlatou linkou orámovaným displejem. Ten v nepodsvíceném stavu slouží jako zrcátko. Jenže u aktivního mobilu přinutíme displej k této funkci jen otevřením telefonu. Horní dvě řádky OLED displeje totiž jinak trvale svítí.

Předek luxusní, zadek trochu nudný

Celý telefon je vyroben z plastů. Ke zpracování nemáme výhrady. Moc se nám však nelíbil zadní kryt vyvedený v matné zlaté barvě. Nesedí k jinak luxusnímu vzhledu telefonu a působí poněkud lacině. Stejný plast použil výrobce i na přední straně, kde ho však najdeme minimální množství.

Dva solidní displeje

Dámská novinka od Samsungu se může pochlubit dvojicí displejů. Vnější jsme již zmínili. Jedná se o dvojitý OLED displej, pravděpodobně stejný, jaký výrobce použil již u modelu E530. Dva horní řádky svítí stále, zbytek jen když je třeba. Toto řešení považujeme u vnějších barevných displejů za nejlepší a nejpraktičtější. Hlavní aktivní displej má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Opět se tedy jedná o stejný displej, jaký najdeme u známého modelu E530.

Bohatá výbava

Příbuznost s modelem E530 najdeme i ve výčtu výbavy. Ta opět není vůbec špatná a ukazuje, že Samsung nepovažuje dámský mobil za něco hloupého, co zaujme jen hezkým obalem. Telefon totiž má 1,3 megapixelový fotoaparát, MP3 přehrávač, 80 MB paměti, Bluetooth a všechny další běžné funkce známé z jiných modelů výrobce vyšší střední třídy.

Vypadáš skvěle!

Prohlédněte si dvě výjimečné aplikace nového Samsungu - změnu vzhledu a jak bude vypadat vaše dítě.

Trochu jiné je však roztřídění položek v hlavním menu. Všechny kancelářské aplikace se přestěhovaly do složky kalendáře. Naopak do složky Aplikací přesunul výrobce všechny multimediální funkce a také nastavení Bluetooth a hlasového ovládání. To umí naslouchat bez nutnosti učení povelů. Bohužel testovaný vzorek ještě neměl aplikaci dotaženou k dokonalosti.

Za novinku, i když ne úplnou, můžeme považovat zkrácené menu nejžádanějších funkcí, které nabízí všechny Samsungy pro 3G. Telefon také nabízí možnost provozu s vypnutou telefonní částí – v offline režimu.

Jaké bude vaše dítě?

Jedním z hlavních taháků nového Samsungu jsou dvě speciální funkce. S jednou si můžete vyzkoušet změnu vzhledu. Stačí libovolná fotka obličeje, třeba toho vašeho, a pak si už můžete hrát na kadeřníka nebo stylistu. Druhá obdobná funkce pak ze dvou fotografií ukáže vzhled hypotetického potomka obou aktérů. Obě funkce velmi podrobně popisujeme v tomto článku.

Na závěr dodejme, že nový dámský Samsung má samozřejmě širokou paletu ryze ženských funkcí: Biorytmy, menstruační kalendář, pomocník při výběru vůně nebo aplikaci nákupní košík.

Pro dámy jako dělaný

Samsung E500 patří mezi výstřední stylové mobily. Zvolený design a především barevná kombinace jej předurčují jako ryze dámské zboží. Někomu se jeho vyzývavý vzhled líbit bude, jiné zákaznice pak asi dají přednost méně okázalému designu konkurenčních přístrojů. Předpokládáme, že se novinka na trhu neztratí. O úspěchu však rozhodne cena. Její přesnou hodnotu zatím výrobce neuvedl, předběžně se hovoří o částce okolo 8 500 Kč.