Muži v ČR budou mít zájem o UMTS

ČIA) - Teoreticky až 37 procent populace České republiky ve věku od 15 do 79 let má zatím zájem o služby mobilní telekomunikace třetí generace. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury GfK pro společnost Nokia. Velký zájem má přitom sedm procent dotázaných, možnost "vcelku ano" připustilo 12 procent dotázaných, zbývajících 18 procent zvolilo odpověď "možná ano". Čtyři provozovatele sítí třetí generace (UMTS) v ČR má vláda vybrat v letošním roce.

O mobilní služby třetí generace mají zájem především muži do 29 let a lidé, kteří již užívají mobilní telefon druhé generace (GSM). Nejvíce atraktivní možností sítí třetí generace je posílání e-mailů včetně příloh, kterou by chtělo využít 67 procent ze zájemců o nákup služeb třetí generace. Z dalších možností je největší zájem o mapy a služby spojené s cestováním (66 procent), banking (61 procent), rezervaci vstupenek a jejich platbu (60 procent), dopravní informace, urgentní upozornění a možnost nakupování. Mezi dalšími službami se objevily například i možnosti zasílání video vzkazů, stahování hudby či videoklipů, on-line hry nebo sázky.

"Vycházíme-li z předpokladu, že průměrný uživatel mobilního telefonu v ČR nyní zaplatí 600 korun měsíčně, jsou si zájemci o služby třetí generace za ně ochotni připlatit v průměru dalších 450 korun," řekl Ladislav Klika z agentury GfK. Nejvíce preferovanou formou tarifu je tzv. flat fee, tedy fixní měsíční poplatek s neomezeným použitím služeb třetí generace. Jen o něco menší počet zájemců by však byl ochoten platit i formou tzv. minute band charging, tj. platbu za každou minutu, kdy službu využívají - poplatek za minutu by se přitom snižoval s rostoucím počtem minut, po které službu využívá. Třetím nejvíce akceptovaným způsobem platby je nízký měsíční poplatek za přístup k nejpopulárnějším službám, zatímco extra služby by si zákazník mohl přikoupit za dodatečný příplatek.

Výsledky průzkumu jsou v rozporu s dosavadními odhady operátorů síti GSM, kteří předpokládali, že v ČR je maximálně milion lidí, kteří by v nejbližší době využívali služby sítí třetí generace.