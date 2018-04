Můžeme se i v Čechách těšit na i-mode?

Od 20. prosince loňského roku testuje malá skupina uživatelů v Nizozemí a Německu službu i-mode, kterou v Japonsku používa už více než 30 milionů zákazníků operátora NTT DoCoMo. Ten také spolu s telekomunikační společností KPN Mobile N. V. stojí za spuštěním testovacího provozu služby pro vybrané zákazníky nizozemského operátora KPN Mobile a německého E-Plus.

Když se mluví o i-mode, často se používají výrazy typu mobilní internet, japonský WAP nebo web v mobilu. Ve skutečnosti je i-mode o něčem jiném – o obsahu. WAP i i-mode stahují stránky z internetu prostřednictvím klasických nebo paketových (GPRS) přenosů. Pro WAP musí být stránky napsány v jazyce WML, pro i-mode v cHTML (lehce upravené HTML). Velká výhoda i-mode oproti WAPu je v tom, že podporuje barvy, zvuky a animace. WAP je černobílý a statický. Mobilní operátoři nabízející přístup k wapu i NTT DoCoMo mají vlastní portály, ze kterých vedou odkazy na další stránky, které mohou být provozovány ve spolupráci s operátorem nebo nezávisle na něm.

Ale v tomto místě už podobnost končí. Za připojení k WAPu platíte operátorovi; za používání wapových stránek byste měli případně zaplatit jejich provozovateli. I-mode naopak umožňuje, abyste platili jenom svému operátori, který část peněz předá provozovateli stránek. Pro vás je tak použití služeb provozovaných v systému i-mode mnohem jednodušší. V Japonsku je nejběžnějším modelem platba měsíčního paušálního poplatku. Provozovatel stránek si stanoví, kolik stojí přístup na ně. Tuto částku vybere NTT DoCoMo od uživatele, devět procent si strhne pro sebe (vedle toho má od uživatelů příjem ještě za přenesená data) a zbytek dá provozovateli. Je možný i jiný model zpoplatnění – přístup ke službě může být zdarma, ale za každou písničku nebo fotku, kterou si stáhnete, zaplatíte.

Existují dvě skupiny služeb pro i-mode. Ty jedny jsou oficiální. Jsou zařazeny do hlavního portálu NTT DoCoMo, ze kterého začíná používání i-mode každý jeho uživatel. Služby jsou zde rozčleněné podle kategorií (finance, zábava, hudba apod.). Těchto služeb či stránek jsou v tuto chvíli tři tisíce. Vedle toho je v Japonsku ještě dalších padesát tisíc stránek kompatibilních s i-mode. To znamená, že každý, kdo je chce navštívit, musí zadat jejich adresu. Tyto stránky a služby jsou většinou zdarma – případné placení od uživatelů si musí provozovatel zajistit sám.

Na stránky a služby, které NTT DoCoMo zařadí do svého portálu, klade japonský operátor velké nároky. Musí být aktuální, musí přinášet uživatelům hodnotné informace nebo služby a obecně musí být pro koncové zákazníky zajímavé (zajímavost posuzuje právě NTT DoCoMo).

Podobně bude fungovat i-mode i v Nizozemí a Německu. KPN Mobile už uzavřel předběžnou dohodu s několika společnostmi, které mají nabízet služby a informace. Předpokládá se, že při komerčním startu by mělo s KPN spolupracovat až 60 společností; v dohledné době by se jejich počet měl zvýšit na 100. To jsou samozřejmě firmy, které budou zařazeny do oficiálního portálu – další stránky a služby by měly být nezávislé. Mezi společnostmi, se kterými už KPN jedná, najdete zpravodajskou agenturu Reuters, populární Radio 538, televizní společnosti Eurosport, TMF, Hallmark nebo třeba řetězec supermarketů Albert Heijn. Nizozemský tisk už napsal o nové službě, kterou by Albert Heijn mohl prostřednictvím i-mode nabízet. Do supermarketu byste přinesli klasický fotografický film a nechali ho vyvolat a vyrobit fotografie. Do mobilu by vám přišla zpráva poté, co by zakázka byla vyhotovena. Současně byste si na displeji mobilu mohli fotografie prohlédnout (byly by už totiž uloženy v on-line archivu) a případně si je stáhnout jako pozadí obrazovky.

KPN Mobile už má jasno v tom, kolik bude kasírovat od poskytovatelů obsahu – rovných patnáct procent. S postupem času, jak bude růst konkurence služeb nabízených prostřednictvím i-mode (a pokud přibudou i další operátoři podporující tuto službu), by se tato částka měla snižovat a klesnout by tak mohla i celková cena, kterou uživatelé za i-mode zaplatí. Pro využití i-mode budou uživatelé potřebovat nové telefony. Zatím budou mít k dispozici pouze NEC n21i – jeho preview najdete zde. Později by měli představit mobily pro i-mode v sítích GSM i další výrobci (v Japonsku se používá upravený systém CDMA – PDC).

Na zavádění i-mode se vedle KPN Mobile a E-Plus chystá i belgický KPN Orange. Ve všech těchto společnostech má mateřská KPN Mobile N. V. podíl – v nizozemském KPN Mobile stoprocentní, v E-Plus 77,49 % (zbytek patří Bell South; o odkupu podílu ve prospěch KPN Mobile nebo NTT DoCoMo se v tuto chvíli jedná) a v KPN Orange 50 % (zbytek patří France Telecom/Orange). Samotné NTT DoCoMo má 15% podíl ve společnosti KPN Mobile N. V.; zbytek patří bývalému nizozemskému monopolnímu operátorovi pevných linek Royal KPN.

Samozřejmě se vnucuje otázka, která je i v nadpisu tohoto článku – dočkáme se i-mode i v České republice? Pro kladnou odpověď existuje několik předpokladů. Eurotel se dříve či později musí zapojit do větší skupiny mobilních operátorů typu Vodafone či Deutsche Telecom. Vzhledem k tomu, že majoritní vlastník Eurotelu – Český Telecom – stojí před privatizací, je zřejmé, že naši mobilní jedničku čeká změna vlastníka. A výsledkem majetkové rošády by klidně mohlo být, že jedním z nových vlastníků (či strategických partnerů) se stane právě financemi přecpané japonské NTT DoCoMo. Tento operátor nekupuje celé společnosti, ale jejich části. NTT DoCoMo má podíl i v americkém AT&T Wireless, který má 24,5% podíl v českém Eurotelu. Royal KPN má pro změnu podíl v Českém Telecomu. Nicméně vstup NTT DoCoMo do českého Eurotelu je zatím jenom čirou spekulací.

Vedle majetkového vlivu existuje mezi Eurotelem a KPN Mobile i další příbuznost. Dodavatel infrastruktury pro síť GSM, GPRS a pravědpodobně (u KPN Mobile) i pro UMTS je finská Nokia. Řešení odzkoušené v Nizozemí by šlo jistě relativně snadno naroubovat i do našich podmínek. Navíc Eurotel již delší dobu pracuje na zpoplatnění obsahu přístupného prostřednictvím WAPu – první vlaštovkou je například hra Jak se stát milionářem, za kterou platíte více než za běžný přístup na wapové stránky. Propagace WAPu se u Eurotelu také odehrává podobně jako v Japonsku – reklamy nemluví o technologii mobilního internetu nebo WAPu, ale o něčem zábaveném a užitečném, co se jmenuje Juice a dostanete se k tomu z mobilu.

Jak nám prozradil mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš, i-mode pro Eurotel v tuto chvíli není aktuální a neuvažuje o něm, ale samozřejmě pracuje na řešení, které by umožnilo zvlášť zpoplatňovat různé wapové stránky a služby. Odpověď na otázku v nadpisu tedy zní: i-mode zatím v České republice nebude a ani se neplánuje. Nicméně, nikdy neříkejme nikdy a raději se nechme překvapit tím, co nám operátoři přichystají.