Můžeme podle legislativy používat "Push to Talk"?

Pro službu, která přináší na mobilní telefony funkci klasické vysílačky, používají různí výrobci různá označení. Qualcomm seznamuje své zákazníky se službou Push to Chat, Push to Send si objednávají klienti Mobile Tornado, Push and Talk je nová funkce, kterou podporuje Siemens CX70. Nejčastěji se ovšem setkáváme s označením Push to Talk (PTT) a oficiální název zní podle OMA asociace Push to Talk over Celluar (PoC).

Slovní spojení Push to Talk i zkratku PTT si ovšem zaregistroval operátor Nextel, což je pravděpodobně důvod, proč ostatní výrobci používají různé tvary. Internetový deník The Inquirrer byl ve čtvrtek dopisem upozorněn, že Push to Talk je konkrétní produkt, který nabízí společnost Nextel a nikoliv všeobecně akceptovaný termín a tudíž by měl deník používat pro tuto funkci nějaké jiné označení.

Jeden ze čtenářů deníku The Inquirrer Edward Brinker si ovšem vzpomněl, že jeho otec vlastnil před 45 roky krátkovlnou CB vysílačku, která měla slovní spojení Push to Talk napsané na spínači mikrofonu. Není tedy zcela jasné, jestli měl Nextel na patentování slovního spojení Push to Talk a zkratky PTT právo.

Může podle vás Nextel vyžadovat, aby bylo slovní spojení Push to Talk používáno pouze pro označení jeho služby?