Můžeme letos očekávat zdražování mobilních služeb?

Po vánočních nákupech, kdy mobilní telefony opět hrály významnou roli při výběru dárků blízkým, přibyly v České republice stovky tisíc nových uživatelů mobilní komunikace. Celková penetrace opět postoupila o pár procent a počet aktivních SIM karet se zastavil na čísle 8,5 milionu. Vzhledem k tomu, že řada lidí vlastní více aktivních karet, to však ani zdaleka neznamená, že mobilní telefon používá 8,5 milionu lidí. I přesto se však mezi zákazníky i obecnými žurnalisty objevují po oznámení cenových změn T-Mobile obavy z toho, že operátoři trošičku změní směr a že po lákání uživatelů na zajímavé ceny a služby začnou propagovat heslo: „zákazníků je dost, můžeme zdražovat".

„Domníváme se, že ani 85% penetrace českého trhu nedává mobilním operátorům automaticky oprávnění k tomu, aby hazardovali s důvěrou svých zákazníků a začali zvyšovat ceny za své služby,“ říká k tomu tiskový mluvčí Oskara Igor Přerovský a jeho kolega z Eurotelu Jan Kučmáš jeho slova potvrzuje. „V nejbližší době neplánujeme změnu cen našich služeb směrem nahoru, tendence jsou spíše opačné. Dosud neuvažujeme ani o zpoplatnění internetové SMS brány.“ Můžeme tedy doufat, že krok T-Mobile byl v tomto směru ojedinělým, zvláště proto, že zdražování bývá obvykle ohlašováno počátkem roku, kdy jsou uživatelé zvyklí, že se na ně nahrne řada změn cen směrem nahoru.

I mobilní operátoři si docela dobře uvědomují, že počet prodaných SIM karet pro ně není rozhodující, podstatné totiž je, z kolika z nich uživatelé aktivně volají. Podle Jiřího Hájka, tiskového mluvčího firmy Radiomobil a.s., která provozuje síť T-Mobile, společnost neočekává žádný výraznější úbytek zákazníků. To se ovšem nevylučuje, počet zákazníků s aktivní SIM kartou může zůstat zachován, ovšem pro volání mohou tito využívat služeb jiného operátora a právě jemu generovat zisk.

Asi nejvíce z toho může u běžných zákazníků snažících se ušetřit každou korunu vytěžit Oskar, který sice nenabízí tolik služeb, ovšem ty běžné jako klasické volání, hlasovou schránku, SMS zprávy, WAP či GPRS nabízí v kvalitě srovnatelné s konkurencí za výrazně nižší ceny. Naopak u technoidů či náročnějších zákazníků využívajících řadu doplňkových služeb bude zřejmě populární Eurotel, který nabízí totéž co T-Mobile i pár vychytávek navíc (HSCSD připojení k internetu, apod.), navíc většinou v o chloupek vyšší kvalitě, ovšem za služby zde zaplatíte o něco více než u Oskara.

A jak dopadnou webové SMS brány?

O tom, že v České republice dojde ke zpoplatnění webových SMS bran, se v kuloárech šeptá již drahnou dobu. „Nikdo zatím nemá k dispozici technologii, která by to umožňovala. Není snadné ani levné ji vyvinout, proto jsme zatím jediní, kdo bude podobnou službu nabízet,“ tvrdil mi bezprostředně po oznámení o změně cen Jiří Hájek z T-Mobile.

„Je zarážející, že konkurenti vědí lépe než my, co se u nás plánuje. Všechny naše zákazníky mohu ubezpečit, že Oskar nic podobného neplánuje, ani o ničem podobném neuvažuje. Netvrdím, že k tomu nikdy nedojde, ale pokud ano, brzy to rozhodně nebude,“ reagoval za Oskara tiskový mluvčí Igor Přerovský. „Eurotel neuvažuje o zpoplatnění webové SMS brány, ale nemohu vyloučit, že k tomu někdy v budoucnu dojde,“ doplnil vyjádření operátorů eurotelácký Jan Kučmáš.

Proč jsou odpovědi obou zbývajících operátorů tak vyhýbavé? Je to jednoduché. „Je pravda, že celosvětový trend v oblasti mobilních komunikací směřuje spíše ke zrušení bezplatných SMS bran. Prioritou každého operátora je okamžitě doručit zprávy poslané z mobilních přístrojů jeho uživatelů, webové brány ovšem způsobují přetěžování SMS centra,“ vysvětlil Igor Přerovský.

Laikovi nyní na mysli vyvstane logická otázka: proč tedy operátor neposílí kapacitu SMS centra, když samotný přenos krátké textové zprávy jej stojí řádově pár desítek haléřů a vložená investice se mu při současném provozu a aktivitě uživatelů rychle vrátí? „Není to tak jednoduché. SMS centrum se skládá z několika modulů, přičemž je dimenzováno na určitý počet zákazníků, jeden modul tedy při běžném provozu slouží čtvrt milionu zákazníkům. Nový modul sice pořídíte za řádově miliony korun, ovšem licence na ovládací software stojí řádově desítky milionů korun a žádný operátor není nadšený, má-li tyto peníze investovat do služby, která mu negeneruje žádný příjem. Zvlášť když dochází k tomu, že někteří podnikatelé využívají webové SMS brány k realizaci svých komerčních služeb, a nejenže tak vydělávají na úkor operátora, navíc mohou ještě odesláním velkého množství zpráv dočasně přetížit jeho SMS centrum a způsobit problémy při doručování zpráv mobilním uživatelům. Bohužel odfiltrovat jejich provoz není možné,“ doplnil Přerovský.

Co na to zákazník?

Co tedy může od českých mobilních operátorů očekávat v nejbližší době zákazník? Troufám si tvrdit, že Eurotel s Oskarem se budou nyní snažit vytěžit z klopýtnutí T-Mobile maximum, zvláště když se jeho zákazníci bouří, vymýšlejí nejrůznější bojkoty a sepisují řadu petic. Ty jim ovšem budou k ničemu, T-Mobile jen stěží změní své rozhodnutí a jediným bojkotem může být přechod zákazníků ke konkurenci. A nutno říct, že ta už si na zákazníky T-Mobile brousí zuby, nejmladší Oskar je nejčilejší a v současné době již zbrojí na všech frontách. Eurotel je zatím rozvážnější, ale ani on si jistě nenechá tuto vítanou příležitost ujít.

Nižší ceny, než nabízí momentálně Oskar, asi stěží někdo nabídne a ani Oskar sám zřejmě nezlevní. Na druhou stranu mohou být uživatelé této sítě s cenami i kvalitou spokojeni, navíc spolu s vyspíváním Oskara budou do jeho sítě implementovány služby nové generace, a zákazníci tak budou mít o další důvod ke spokojenosti více. „Zatímco někteří operátoři zdražují, Oskar nabízí volání zdarma. A to nejen do hlasové schránky pro všechny zákazníky. V lednu je to navíc i s nabídkou Tarifů nové generace volání o víkendech zdarma. S Oskarem nadále zůstává u většiny tarifů cena SMS 1,- Kč a zasílání z webu je i nadále do sítě Oskar zdarma,“ ujišťuje Igor Přerovský.

Eurotel sice nabízí nejlepší kvalitu svých služeb, byť v mnohém je konkurence na relativně stejné úrovni, zákazník si za to ovšem musí připlatit, a tak je u nejstaršího českého mobilního operátora prostor pro snižování cen. To se dá v letošním roce očekávat, ostatně to naznačil i tiskový mluvčí Jan Kučmáš, když na otázku týkající se změny cen u stávajících tarifů reagoval: „o změně tarifů směrem nahoru Eurotel neuvažuje".

Rok 2003 tedy bude v případě volání a SMSkování pro zákazníky Eurotelu i Oskara zřejmě příznivý a ani T-Mobile si nedovolí další zdražování. Troufám si také tvrdit, že ke zpoplatnění Eurotel SMS brány ani Oskar SMS brány v letošním roce nedojde a že spekulace o tiché dohodě operátorů, které se objevují v některých médiích, jsou liché. Dá se naopak čekat, že všichni operátoři se budou snažit vytěžit co možná nejvíce peněz ze služeb nové generace, jako jsou MMS zprávy, datové služby či populární imageové věci v podobě zasílání obrázkových SMS, log operátora či vyzváněcích melodií.

