Může si EuroTel dovolit provozovat šmejd?

EuroTel patří mezi společnosti, které nejvíce dbají na sterilní čistotu a neposkvrněnost značky. Branding EuroTelu je budován dlouhou dobu milionovými náklady - společnost patří mezi největší inzerenty i největší sponzory v České republice. Cíleným působením se společnost dostala do podvědomí lidí jako provozovatel nejkvalitnějších služeb - reklamní strategie se EuroTelu vždy vyplácela, protože do dneška jsou lidé ochotni za služby EuroTelu připlatit, ačkoliv konkurenční RadioMobil provozuje služby na velmi podobné (nekdy vyšší, někdy nižší - případ od případu) úrovni a za poměrně výrazně levnější ceny.

Právě proto tolik překvapuje, že společnost EuroTel provozuje službu, jejíž kvalita je přinejmenším sporná a na kterou v poslední době padlo mnoho ostrých slov ze stran zákazníků. Řeč bude o SMS bráně z internetu do sítě GSM.

Co tato služba dělá, asi všichni víme - má přeposílat zprávy zadané z internetu jako SMS do sítě GSM. Že nejde o službu technologicky přehnaně náročnou dosvědčuje to, že prvním provozovatelem takové služby u nás byl Mobil server již v roce 1996. V roce 1997 přišel s podobnou službou i RadioMobil a krátce na to i EuroTel.

Od roku 1997 se SMS brána EuroTelu potácí mezi životem a smrtí - zprávy z ní docházejí někdy včas, někdy s minutovým, jindy s hodinovým i denním zpožděním, někdy vůbec. Zatímco v RadioMobilu jsou občasné výpadky s cca. dvouměsíční periodou způsobovány výrazným a trvalým nárůstem provozu SMS služeb - a to především těch placených - v případě EuroTelu je na vině samo řešení.

Díky provozu služby Gate máme poměrně přesnou a na tisícovkách klientů pravidelně ověřovanou představu, jak SMS brány z emailu do internetu u obou operátorů fungují. Je to zajímavé srovnání: zatímco u RadioMobilu jsou někdy problémy doručit poštu na cílový mailserver (dáno třeba poruchami na lince, změny v routování atdú, u EuroTelu je takovýchto problémů naprosté minimum. Přesto, že zpráva je na mailserver EuroTelu doručena, její odeslání trvá řádově vteřiny až dny a to bez jakékoliv z vnějšku zjistitelné závislosti. Znovu opakuji - tento názor není utvořen odesláním pár SMS zpráv za den, ale pravidelným tahem v řádu tisíců zpráv denně.

Problém je tedy evidentně v řešení na strane EuroTelu. V takovém případě se jedná ze strany programátorů o odfláknutou práci, tedy šmejd. Druhá varianta je, že je to programová politika EuroTelu, neposkytovat zasílání SMS zpráv z internetu jako spolehlivou službu.

V tištěných materiálech EuroTel udává, že nemůže zaručit doručení více zpráv z internetu, než 10 na jedno telefonní číslo. Zajímavé je, že tato informace také není přiliš pravdivá. Kupříkladu ze služby Radary již delší doby nedocházejí žádné zprávy na mobilní telefony EuroTel a to ani v limitu 10 zpráv. Služba Radary přitom poskytuje zdarma zajímavé zpravodajství o dopravní situaci v regionech, kdy zprávy zasílají přímo sami účastníci.

Není to samo sebou: EuroTel po jednání s provozovately Radarů znemožnil službě posílat emaily na mobilní telefony EuroTel. Výhrada EuroTelu: Radary nic neplatí. Zde jsou dva aspekty - jednak služba Radary je zdarma a její provozovatelé z ní nic mají, druhak služba Radary využívá službu EuroTelu, která je podle společnosti EuroTel zdarma.

Je smutné, kdyby zde měl platit princip rovného a rovnějšího - pro někoho zdarma je, po jiných se chtějí peníze. Radary nedělají nic jiného, než že na již tak nespolehlivou službu EuroTelu se snaží posílat zprávy, tedy drží se podmínek služby.

Provozovatelé služby Radary jsou, řekl bych spisovně, mírně rozladěni a vyzývají uživatele EuroTelu k hromadným stížnostem. Doporučuji celou causu prostudovat na stránce Radarů, má mnoho dalších zajímavých aspektů, které se do tohoto článku nevejdou.

Pro nás je zajímavé to, co z obou dvou spojitých poznatků: tedy existence podivně fungující služby a aktivního filtrování určitých zpráv v této službě, vyplývá.

Společnost EuroTel buďto zaměstnává nekvalitní programátory, nebo má aktivní nezájem o provoz kvalitní SMS brány. V prvním případě stojí za úvahu programátory vyhodit, v případě druhém je třeba se ptát, proč má EuroTel nezájem provozovat kvalitní službu.

Vzhledem k tomu, že ostatní nadstandardní služby EuroTel zvládá na výbornou (EFR, SMS zprávy atd), nelze se domnívat, že je to dáno neodborností. Vzhledem k časové souslednosti při spuštění služby je spíše pravděpodobná varianta, že EuroTel tuto službu zprovoznil jako reakci na svého konkurenta, ale vzhledem k tomu, že z provozu SMS brány mu neplynou žádné peníze, nemá zájem tuto službu provozovat kvalitně.

To by ale také mohlo znamenat, že EuroTel sám o sobě postrádá motivaci nabízet klientům nové služby a hnacím motorem rozvoje služeb je RadioMobil. Ten se také rád do této pozice pasuje, nicméně EuroTel až doposud kontroval prohlášením, že své služby zásadně spouští až po jejich otestování. Smutné by bylo, že vývoj situace kolem SMS brány by dával za pravdu RadioMobilu a to přímo vlastní činností EuroTelu. Image lidumila, které kolem sebe cíleně šíří RadioMobil, by dostalo pevnost žuly, zatímco image EuroTelu jako firmy stojící na nejkvalitnějších a prověřených službách by si společnost naleptala sama.

Vybudování kvalitního image stojí spoustu času i peněz. Rozhodně více, než provozování jedné konkurenceschopné SMS brány poskytující služby všem bez rozdílu a cenzury. Provozovat šmejd je pro značku a pověst EuroTelu nepřípustné - rozhodně ne v roce 1999. Jsou tu dvě alternativy - buďto SMS bránu zprovoznit kvalitně, nebo ji zrušit. Jiná cesta nevedoucí do trpného sebepokoření, neexistuje. Je zbytečné zasývat pochybnosti o velkých věcech nefungujícími maličkostmi...