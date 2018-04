Může mobil vyhodit do povětří benzinovou pumpu?

Stížnost na nedostatek informací je nejčastější čtenářskou námitkou proti quasifejetonům, které se pravidelně objevují na našem serveru, nejčastěji v pátek. Mobil.cz je přeci technický, nikoli humoristický nebo dokonce filozofický server; smyšlenky redaktorů v něm tudíž nemají co pohledávat. Také proto dnes přinášíme článek, který je veškeré fikce zcela zbaven a je zpravodajsky doslova nabitý. Pokud vám ale následující příběhy budou připadat stěží uvěřitelné, nedivte se. Co se fantazie týče, realita snadno strčí do kapsy i výrazně smělejší duchy, než je ten, jímž disponuje autor tohoto článku.

BOSTON - Tak například americký deník Boston Globe přináší lehce zneklidňující informaci o tom, že mobilní telefon může mít schopnost vyhodit do vzduchu benzinovou pumpu. Na vině tentokrát nemá být elektromagnetické záření, které mate budíky letadel a ohřívá mozky mobilistů, nýbrž obyčejná jiskra. Do redakce listu před nějakou dobou přišel e-mail varující právě před náhodnou jiskrou z mobilu. "Veškeré elektronické přístroje u benzinových pump jsou zabezpečeny," píše se v anonymním vzkazu. "Mobilní telefony ovšemi nikoli. Pošlete tuto zprávu dál."

Všechny vzkazy končící větou "pošlete to dál" mají pochopitelnou tendenci končit okamžitě v koši; v Boston Globe si ale dali tu práci a zjistili, že například v brožurách k některým telefonům Motoroly se objevuje odstavec následujícího znění: "Tento telefon nebyl vyroben ani schválen pro používání v potenciálně výbušném ovzduší. Oblasti, kde se takové ovzduší nachází, jsou často - ale nikoli vždy - jasně označeny. K takovým oblastem patří benzinové pumpy, lodní podpalubí, sklady pohonných hmot, vozidla s pohonem na kapalné plyny (propan), jakákoli jiná oblast, kde je záhodno vypnout motor automobilu." Boston Globe poznamenává, že nové typy mobilních telefonů by za normálních okolností jiskrami sršet neměly. To však nepřesvědčilo mnohé americké majitele benzinových pump, kteří po řidičích vypnutí jejich přístrojů rezolutně vyžadují. Jinde ve světě se tento opatrný zvyk příliš nerozšířil. Jedním z důvodů může být skutečnost, že (alespoň podle informací americké televize CNN) dosud neexistuje žádný doložený případ neštěstí způsobeného jiskřícím telefonem.

AMSTERDAM - Mimořádně zjevný dopad má rozvoj mobilní telefonie ve sféře zločinu a boje proti němu. Zvláštní kategorii zde přitom tvoří krádeže mobilních telefonů. Mobily se logicky začaly krást ve velkém až poté, co se staly masově užívanými přístroji; stejně jako zloději však jejich specifických vlastností využívají i policisté. Vynalézaví strážci zákona v nizozemském Amsterdamu začali proti krádežím bojovat neotřelým způsobem - vzali si na pomoc tzv. "bomby SMS". Ty se spustí poté, co majitel mobilu nahlásí jeho krádež. Od té doby se na displeji odcizeného přístroje začne vždy po třech minutách objevovat tento vzkaz: "Tento telefon byl ukraden. Kdo jej koupí nebo prodá, dopouští se trestného činu. Policie."

"Doufáme, že kvůli tomuto opatření se mobilní telefon stane podstatně méně přitažlivým cílem pro zloděje než dosud," řekla mluvčí amsterdamských policistů Elly Floraxová. Amsterdamští by jistě uvítali, kdyby se její přání vyplnilo. Krádeže mobilního telefonu totiž tvořily letos v lednu tři čtvrtiny všech 453 pouličních přepadení; loni za stejnou dobu bylo hlášeno jen 268 přepadení. Tah policistů přivítal i největší nizozemský operátor KPN Mobile NV. "Vypadá to, že konečně někdo udělal rázný krok směrem ke zkomplikování prodeje ukradených mobilů," řekla mluvčí společnosti Carla van Lomwelová.

EDMONTON - Mobilní telefon tedy může kriminalistům práci jednou přidělat, podruhé usnadnit nebo zkomplikovat; někdy však se potenciální zločinec takříkajíc doběhne sám - dokonce i proti vůli policistů. Své o tom vědí dva mladíci z kanadské provincie Alberta, Jason Robertson a Thomas Valliere, kteří si užívali letošní dovolenou na Kajmanskách ostrovech.

Užívali si jí dost a chtěli ještě více; rozhodli se, že si pořídí trochu kokainu. Od jednoho z místních obyvatel dostali telefonní číslo, které Jason bez zaváhání vytočil. Hlas v telefonu jej třikrát upozornil, že jde o omyl a že žádný kokain na prodej není. Jason, který se nenechal snadno odradit, však zavolal počtvrté; tentokrát se dočkal souhlasu. Naneštěstí pro oba Kanaďany však hlas v telefonu patřil Jeffu Jacksonovi, zástupci velitele společné policejní a protidrogové jednotky. Auto, do kterého Jackson sedl, se sice v dohodnutý čas objevilo na správném místě, ale namísto bílého prášku Jasonu a Thomasovi přivezlo pár želízek. Oba byli zatčeni a museli zaplatit pokutu ve výši 1000 amerických dolarů; protože však ani jeden z nich skutečně kokain nekoupil, unikli oba daleko vyšším postihům za jeho přechovávání.

RIO DE JANEIRO - Ještě méně prozíravě než kanadští příznivci kokainu si počínal v Rio de Janeiru jistý Brazilec vystupující pod jménem Roberto E. Mendes. Ten na potkání rozdával vizitky se svým jménem, adresou a číslem mobilního telefonu. Jako povolání na navštívenkách uváděl "Krádeže & Loupeže" a dokonce uvedl svůj oblíbený typ BMW, na jehož "dodávky" se specializoval. Jméno i adresa byly pochopitelně falešné, ale číslo mobilu fungovalo. Ne tak Mendesova živnost, kterou mu brazilští policisté do několika hodin po obdržení vizitky zatrhli. Namísto zloděje aut se tak Mendes bude moci na pěkných pár let představovat jako lepič pytlíků.

LONDÝN - Dva angličtí žokejové dostali po 100 librách pokuty za to, že používali mobilní telefon ještě poté, co na přípravné dráze vsedli do sedel svých koní. Porušili tak pravidlo, které jezdcům zakazuje přijímat instrukce po nasednutí. Jezdecký sport se tak chce alespoň částečně bránit proti využití moderních komunikačních technologií k manipulaci s výkony jezdců na poslední chvíli. Adrian Nicholls a Ian Mongan dostali pouze stolibrové pokuty také proto, že jejich koně doběhli v dotyčných dostizích zhruba podle očekávání. Kdyby jeden nebo druhý z nich podal neočekávaně slabý výkon, hrozil by mu trest podstatně tvrdší. Ironií na celém případu je, že v dotyčném prostoru jezdci mobil používat smějí - ale ne ze sedla.

LOS ANGELES - Bizarním příběhem obohatil tento článek kalifornský advokát Antonio Mendoza, který si v nemocnici v San Diegu nechal vyoperovat z konečníku mobilní telefon. "Můj pes ten mobil pořád tahá po celém domě," vysvětloval právník lehce udiveným lékařům, jak k nevšednímu úrazu přišel. "Musel si ho dotáhnout do sprchy a nechat ležet na dlaždičkách. Uklouzl jsem, zakopl jsem o psa a dosedl rovnou na tu strašnou věc."

Vynětí mobilu z Mendozova konečníku trvalo přes tři hodiny. Úkon přitom komplikovala skutečnost, že se uvnitř nešťastného právníka otevřel flip telefonu. "Byl celou tu dobu úžasně statečný," řekl chirurg Dennis Crobe, který byl operaci přítomen. "Během těch tří hodin mu telefon několikrát zazvonil a pan Mendoza kolem toho vždycky vtipkoval, až jsme se z toho váleli smíchy. Než jsme skončili, vážně jsme čekali, že tam bude mít záznamník."