Může být u nás paušál za internet? (analýza)

Před několika dny jsme informovali o prvním velkém kroku na cestě k plnohodnotným paušálům založených na modelu FRIACO. Po víc než osmi měsících vzájemného vyjednávání mezi Českým Telecomem, alternativními operátory, Českým telekomunikačním úřadem a zástupci uživatelů (ZUI) jde o první hmatatelný výsledek jednání.

Model FRIACO je důležitým předpokladem pro zavedení paušálního zpoplatnění přístupu k internetu přes modem. FRIACO automaticky neznamená, že paušál bude a nejde ani o nezbytný předpoklad paušálu. Model FRIACO (Flat rate internet access call origination) znamená, že si operátoři za propojení mezi sebou neúčtují po minutách či sekundách, ale platí si paušální poplatek za propojení (obvykle se platí za kapacitu spojení). Je to podobné, jako když si koupíte pevnou internetovou linku. Platíte podle kapacity a nikoliv podle přenesených dat nebo době strávené na internetu.

Studie proveditelnosti jasně říká, že intervalové a neměřené paušály založené na modelu FRIACO mají své místo na trhu a jejich urychlené zavedení bude přínosem nejen pro uživatele, ale také pro všechny poskytovatele přístupu internetu. Pojďme se však podívat na tuto studii trochu podrobněji a říct si také něco o tom, jaké kroky budou následovat v případě, že Český Telecom přehodnotí svůj odmítavý postoj k modelu FRIACO a ministr Mlynář dostojí svému slibu o zavedení plnohodnotných paušálů u vytáčeného připojení do konce roku 2003.

Trochu historie

Prvním krůčkem, který vůbec umožnil vznik této studie, bylo hlasování Řídícího výboru Fóra pro vytáčený internet 30.4.2003, které dopadlo v poměru 3:2 pro zastánce modelu FRIACO. Do společného pracovního dokumentu byla zanesená tato významná věta: „Model paušálního zpoplatnění originace internetových hovorů na rozhraní mezi operátory – tzv. FRIACO - bude zaveden nejpozději k 1. 10. 2003.“

Na tomto místě je třeba připomenout, že všechny záležitosti odsouhlasené v Fóru sice nejsou právně závazné, na druhé straně však všechny zúčastněné strany prohlásily, že svou účastí potvrzují, že všechny ujednané a Řídícím výborem schválené modely a povinnosti budou plně respektovat.

Před několika dny byla představena první verze Studie proveditelnosti, přestože její vznik provázelo mnoho problémů. Zástupci Telecomu ve Fóru se totiž odmítli podílet na jejím vzniku a bez této studie zase v podstatě nebylo možné pokračovat v práci na konečné verzi paušálů a následujícím zkušebním provozu. Zodpovědnosti za vznik studie se proto ujala společnost Tiscali a část, na které se měl podílet Telecom, na sebe převzali ostatní alternativní operátoři. Zástupci uživatelů (ZUI) přispěli částí, která dokumentuje zkušenosti ze zahraničí. Konkrétně jde o státy, kde už FRIACO úspěšně používají (Anglie,Španělsko,Portugalsko a Itálie).

Analýza trhu

První důležitým bodem studie je analýza trhu. Její součástí je nejen analýza poptávkové (uživatelské) a nabídkové strany (jednotlivý operátoři), ale také analýza koupěschopnosti obyvatelstva a popis sociálně-ekonomického prostředí. V studii se výslovně říká:

Sociálně-ekonomické prostředí České Republiky je až na drobné rozdíly obecně srovnatelné s okolními zeměmi, které zavedly nebo připravují obdobné modely, jež jsou předmětem tohoto dokumentu. Obecně platí, že zákazníci požadují a budou požadovat nízkou cenu za připojení k síti Internet. Model FRIACO je jedním z možných řešení jak uspokojit takto definovanou poptávku, model ovšem může řešit i další obecně významné společenské požadavky. Tím hlavním je „internetová“ gramotnost obyvatel ČR.

Co se týká zájmu uživatelů o paušál, přichází studie s výsledkem, který je všeobecně znám. Sice v České republice existuje ADSL, ale jeho rozšíření do jednotlivých lokalit je nedostatečné a tudíž ještě dlouho bude nedostupné velké části populace. Navíc cena nejlevnější nabídky ADSL po započtení všech poplatků je vysoká a nedostupná velké části uživatelů internetu.

Na současných tarifech u připojení přes modem zase velké části uživatelů vadí minutové zpoplatnění, které je velmi limitující při opravdu intenzivním a plnohodnotném využívání internetu. Závěry analytické části studie snad nejlépe vystihuje tato věta:

Zavedení plného neměřeného paušálního poplatku je pro operátory relativně jednoduché a nenákladné, proto i v případě menšího zájmu ze strany uživatelů (který ovšem není možné příliš předpokládat) nejsou operátoři vystaveni příliš vysokému riziku. Naopak lze očekávat ze strany uživatelů velký zájem o paušální zpoplatnění, které zaplní prostor mezi stávající tarifní nabídkou a ADSL.

Ekonomická analýza

Z ekonomické analýzy jsou nejvíce zajímavé tabulky popisující klady a zápory jednotlivých modelů.

Silné stránky jednoduchý způsob účtování pro koncového zákazníka

jednoduchý způsob účtování na propojení Příležitosti model velmi očekáván trhem

možnost oslovit segmenty, pro které je minutové zúčtování ekonomicky nevýhodné Slabé stránky neoslovuje všechny zákaznické segmenty

chybí ochota Českého Telecomu model zavést

Hrozby špatná definice produktu může ohrozit stabilitu originujícícho i terminujícího operátora

v případě špatné definice produktu může být model kanibalizován časovým kreditem

Nejdříve tedy tabulka která se váže k Intervalovým paušálům. Mnoho uživatelů si asi neumí představit co to vlastně Intervalový paušál znamená, proto si dovolíme použít definice použité v Dokumentu: „Intervalový paušál je, když uživatel platí fixní měsíční poplatek. Za to se může v definovaném časovém období (například o víkendech, mimo špičku, ve špičce apod.) připojovat bez toho, že by musel platit další poplatky související s délkou připojení nebo objemem přenesených dat.“ Samozřejmě, že když by se zákazník platící paušál například na období mimo špičku připojil ve špičce, bude zpoplatněn po minutách.

U neměřeného paušálu jeho definice je jasná: „Uživatel platí pouze fixní měsíční poplatek. Neplatí se žádné další poplatky související s délkou připojení nebo objemem přenesených dat.“

Silné stránky jednoduchý způsob účtování pro koncového zákazníka

jednoduchý způsob účtování na propojení Příležitosti model velmi očekáván trhem

možnost oslovit segmenty, pro které je minutové zúčtování ekonomicky nevýhodné Slabé stránky neoslovuje všechny zákaznické segmenty

chybí ochota Českého Telecomu model zavést Hrozby špatná definice produktu může ohrozit stabilitu sítě originujícícho i terminujícího operátora

v případě rozšíření dostupnosti ADSL a úpravy jeho cen na úroveň Evropské unie může být model kanibalizován ADSL službou

Testovací provoz

Informace o pilotním projektu nebo také testovacím provozu už se probírala na některých diskusních fórech. Dovolíme si tedy zareagovat na hlasy některých „expertů“ kteří považují testovací provoz za zbytečný, případně poukazují na skutečnost, že úzkým hrdlem v síti Českého Telecomu nejsou jen RSU stojany, případně lokální ústředny (problematika úzkých hrdel je podrobně rozebraná v tomto článku).

Téměř všechny názory v diskusích vystihuje tato věta: „Jediný smysl je testovat to na jednom TO (aby se prokázalo, zda a nakolik budou modemová pole ISP tím úzkým hrdlem) – žádná menší území nemají smysl.“ Podle názoru členů ZUI a technické části studie proveditelnosti si poskytovatelé internetu přidají tolik modemů, kolik potřebují. To, co se musí otestovat, je průchodnost sítě Českého Telecomu.

Testovací provoz by měl probíhat podle tohoto scénáře ve Studii proveditelnosti:

„Pilotní provoz by měl být spuštěn nejpozději ke dni 1.10.2003 na třech místních ústřednách. Jedna místní ústředna bude v městské částí, druhá v příměstské a třetí ve venkovské oblasti. Ústředny budou reprezentativním vzorkem ústředny pro daný typ oblastí – městská, příměstská a venkovská. Budou vybrány ústředny, na které jsou již žádající ISP případně OLO připojeni. Pilotní provoz bude ukončen nejpozději k 31. 12. 2003. Po dvou měsících pilotního provozu pilotující ISP, OLO a ČTc provedou předběžné vyhodnocení pilotního provozu. Do ukončení pilotního provozu budou dohodou stran modifikovány podmínky pro komerční provoz. Po ukončení pilotního provozu bude bez přerušení – tj. plynule – zahájen komerční provoz.“

Alespoň jedna ústředna musí být v oblasti, kde není k dispozici připojení ADSL a alespoň jedna ústředna zase musí být v lokalitě, kde už je ADSL v současné době dostupné.

A jak to bude s případnými náklady na nákup zařízení nutných k posílení sítě? Zatím nejsou spočteny náklady potřebné pro posílení sítě na celém území České republiky. Nákladům na pilotní provoz se věnuje tato část studie: „Pro potřebu zprovoznění pilotního provozu FRIACO je potřeba v lokalitách, kde by se testovalo, zvýšit kapacitu mezi LTG a DLU pomocí propojovacích linek, což je zanedbatelný náklad. Pro přidání 640 portů pro potřeby FRIACO je potřeba v případě volných kapacit opět pouze rozšířit kapacitu propojení, takže investiční náklady jsou rovny 0,-Kč“

Posledním důležitou částí studie je právní analýza, která má za úkol posoudit jestli zavedení modelu FRIACO neodporuje některému ze současných platných zákonů. I zde je však všechno v nejlepším pořádku:

„Stávající platná právní úprava nebrání implementaci modelu FRIACO v České republice, zároveň však nestanoví pro jeho zavedení žádné konkrétní podmínky.“

FRIACO je možné

Studie proveditelnosti předpokládá, že plnohodnotné paušály založené na modelu FRIACO si rozhodně své zákazníky najdou. Rovněž zkušenosti z vyspělé Evropy dokazují, že i přes určité nevýhody (nižší rychlost oproti ADSL) má neměřený paušální přístup k internetu stále výhody. Po technické stránce paušály nepřinášejí žádné významnější nepřekonatelné problémy ani žádné obrovské investice do posílení stávající sítě.

Jediným problémem proto nadále zůstává postoj Českého Telecomu, který v současnosti model FRIACO nepodporuje. Čím dříve dokáže Český Telecom společně s alternativními operátory nabídnout svým zákazníkům paušál, tím méně uživatelů jim uteče k alternativním zdrojům připojení. A jak je všeobecně známo – jednou ztracený zákazník se jen velmi těžce získává zpět.

Autor Miloslav Sova je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR, jedním z vyjednavačů platformy Zástupci uživatelů internetu a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.