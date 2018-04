Muž četl SMS i e-maily své přítelkyně, do počítače dal slídicí program

12:03 , aktualizováno 12:03

Rozhodně ne v dobrém bude na svého nyní už bývalého přítele vzpomínat žena z Přerova. Muž jí kontroloval mobil či e-maily, a později se do její schránky dokonce naboural, stejně jako do jejího účtu na sociální síti, kde se pak za ni vydával. K heslům přišel pomocí sledovacího programu, který jí nainstaloval do počítače.