Music Tracker - nejen píp píp...

Music Tracker je program, který vám dovolí editovat až tříkanálovou hudbu přímo v Palmu. Skladby můžete přehrávat, ukládat, editovat, a to všechno v 28kB aplikaci!

Každá skladba se v trackerech skládá jako stavebnice. Samotná skladba sestává z vzorků (patterns) a každý vzorek je tvořen sekvencí tónů, a to ve třech kanálech. Music Tracker se obdobně skládá ze dvou obrazovek - v jedné spravujete celou skladbu (pracujete se vzorky) a v druhé editujete jeden vzorek (a pracujete s notami).

Editor vzorků (patterns)

Editor vzorků je základním kamenem výstavby vaší skladby. Zde máte možnost vkládat a editovat jednotlivé tóny, a to hned ve třech kanálech současně. V editoru se pohybujete nahoru a dolů pomocí hardwarových tlačítek Up/Down.

Hlavní část obrazovky tvoří tři kanálové výplně - v nich jsou zobrazovány noty a jejich hlasitost ve třech kanálech. Hned pod výplněmi je hlavní nástrojová lišta, kde jsou (zleva doprava) tyto nástroje:

přehrávání vzorku a zastavení tohoto přehrávání (přepínač)

ED (Edit) - přepínač editace vzorku

SP (Speed) - tento znak změní rychlost přehrávání uvnitř vzorku (určuje se nastavením, které se jinak používá pro hlasitost)

BR (Break) - speciální symbol končící přehrávání (třeba na konci skladby)

kontrola hlasitosti tónu v rozsahu 1-16. Hlasitost jiná než 16 se zobrazí ve výplni.

Ptrn - zde vidíte číslo editovaného vzorku

Octave - určuje číslo oktávy na klávesnici vespod displeje

šipka znamená skok na první řádek vzorku

Vespod editoru vzorků je klávesnice na vlastní vkládání tónů s tlačítky pro pokračování tónu a jeho výmaz. Zde je má první připomínka k programu - přivítal bych užší klávesy s větším rozsahem. Klávesnice C-H dost zdržuje (musíte dost často přepínat oktávy), rozsah C-F by byl ideální.

Druhou připomínku mám k designu - je strohý, jednoduchý a účelný, přesto bych doporučil barevně displej rozčlenit (třeba nástrojovou lištu podbarvit žlutě), lépe by se pak s programem pracovalo. Posun mezi notami tlačítky bych doporučil doplnit skokem na notu, na kterou kliknu stylusem, dost by to zrychlilo práci.

A konečně má třetí výhrada je k funkčnosti - velmi bych přivítal možnost označit si blok ve vzorku a překopírovat ho na jiné místo. Taky jsem postrádal možnost transpozice celého, či jen části vzorku...

Editor skladby (song)

Druhá hlavní obrazovka programu slouží k tomu, abyste z vašich patterns poskládali skladbu. Vzorky můžete pochopitelně skládat zcela libovolně a opakovat je (sloka - 2x refrén - apod.).

Displej má pod titulní lištou (slouží jako přepínač do editoru vzorků) zleva doprava tři části:

zobrazení vzorků a jejich pořadí

nástrojovou lištu s tlačítky INS (Insert - vloží nový vzorek), šipkami pro přesun zvoleného vzorku uvnitř skladby, DEL (Delete - výmaz vzorku v označené řadě) a obvyklá tlačítka Play/Stop a skok na začátek skladby

grafické zobrazení tří kanálů s možností kliknutím potlačit zvuky v určitém kanálu

Pod touto částí je několik dalších ovládacích pruhů:

Songlen - to je počet položek ve skladbě (vzorky, počítá i opakované)

Repstart - nastavuje pozici pro začátek skladby (obvykle je to O)

Time - zobrazuje čas přehrávané skladby, resetuje se tlačítkem Play

Speed - zde nastavujete rychlost přehrávání

Patterns - počet použitých vzorků

Autor a název skladby

Hlasitost skladby (šipky vlevo dole) v rozsahu 1-16

Ani zde nemám podstatnější výhrady, snad jen trošku "obarvit", ale to není podstatné.

Menu

Menu programu má dvě základní položky - jednu pro práci se skladbami, druhou pro práci se vzorky. Je zde zajímavá funkce pro přehrávání "naslepo" (blindly).

Dvě plné verze

Program si můžete zaregistrovat dvěma možnými způsoby, a to jako:

plnou verzi - za $15 budete moci editovat a vytvářet skladby, ukládat je, beamovat, přehrávat apod.

- za $15 budete moci editovat a vytvářet skladby, ukládat je, beamovat, přehrávat apod. tzv. "developer kit" - za $49 vám umožní používat vytvořené skladby jako melodie do vašich programů - třeba her apod.

Závěr

Nemáte-li palm s vylepšenými zvukovými možnostmi (Clié řady T, NR, NX), je pro vás Music Tracker jedinou smysluplnou možností vícekanálového zvuku (nepočítám-li různé experimentální .wav přehrávače apod.). Ale i na těchto handheldech vám bude Music Tracker fungovat. Kdo už někdy s trackerem pracoval třeba na PC či na Amize, bude v Music Trackeru jako doma. Autorovi bych doporučil jen trošku vylepšit vstupní klávesnici a editaci ve správci vzorků a zapřemýšlet nad drobným vylepšením designu, jinak nemám k aplikaci zásadní připomínky. Je skvělá a mohu vám ji jen doporučit!