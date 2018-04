Music Studio - malý kapesní hudebník

Přes popsaná omezení se řada zajímavých produktů i v této kategorii v minulosti objevila - my jsme vám představili v recenzi vynikající TS Noter, či pokus "obejít" monofonní zvuk pomocí technologie v programu Music Tracker.

S nástupem nových modelů firmy Sony se situace začala zlepšovat. Nové zvukové chipy v Clié (řady T, NR, NX, NZ) již obsahují jednodušší zvukovou syntézu a polyfonii a nabídka programu, který to bude umět využít, na sebe nedala dlouho čekat. Jmenuje se Music Studio a vytvořila jej firma MicroMadHouse.

Mluvíme-li zde o handheldech s rozšířenými zvukovými možnostmi, neznamená to ovšem, že vám Music Studio nebude fungovat na jiných palmech. Firma dodává i jednodušší verzi produktu, která vám umožní editaci melodií bez kompromisů, jen prostě si budete muset odpustit přímý poslech takto vámi editovaných melodií přímo v palmu. I zde ale můžete skládat polyfonní hudbu.

Compose

MusicStudio má několik obrazovek, ze kterých řídíte vše podstatné. Tou základní je Compose, ve které najdete tyto prvky:

notový zápis - zabírá celou horní polovinu tohoto displeje. V dolním šedém proužku je posuvník.

- zabírá celou horní polovinu tohoto displeje. V dolním šedém proužku je posuvník. proužek pro vkládání not a pomlček - symboly jsou zcela zřejmé. Tečka slouží jako přepínač. Poslední ikonka vpravo je výmaz noty.

- symboly jsou zcela zřejmé. Tečka slouží jako přepínač. Poslední ikonka vpravo je výmaz noty. dvouoktávová klaviatura pro vkládání noty (bohužel se v hires režimu pouze zvětší, lepší by bylo, kdyby přidal třeba další oktávu)

(bohužel se v hires režimu pouze zvětší, lepší by bylo, kdyby přidal třeba další oktávu) spodní ovládací lišta obsahuje (zleva doprava) tři tlačítka pro výběr oktáv, spuštění přehrávání melodie, stop, výběr nástroje, informace o skladbě, zobrazení MultiTrack, otevření jiné skladby a uložení skladby.

Na této obrazovce probíhá editace a přehrávání melodií a rovněž jejich správa. Vše je velmi jasné a intuitivní, pracujete zde většinou se stylusem.

Výběr nástroje

Z tohoto displeje je rovněž odskok do pomocné obrazovky výběru nástroje. Zde se můžete pohybovat po skupinách nástrojů vlevo (známých z MIDI), vpravo se vám nabízí přímo nástroje zvolené skupiny. Dole je táhlo pro nastavení hlasitosti a pod ním ještě malý ovládací panel (obdoba panelu z displeje Compose).

Tracks

Druhým displejem je Tracks. V něm řídíte všech osm stop, které vám program dává k dispozici. Vlevo jsou ikonky pro výběr nástrojů, odskočení do displeje Compose a blokové zobrazení délky melodií v jednotlivých stopách. Dole pod posuvníkem najdete opět kontrolní panel.

RTTTL

Poslední obrazovkou je zobrazení RTTTL sloužící k zobrazení skladby ve znacích jako text.

Další možnosti

Kromě zmíněných věcí můžete samozřejmě editované melodie ukládat a znovu otevírat a editovat. Music Studio umí otevírat alarmy a upravovat je, beamovat alarm do mobilu (Nokia 7650/3650, Sony T300, Siemens S55). Většinu těchto funkcí ale nelze v demoverzi prozkoušet.

Program má i conduit, pomocí kterého můžete importovat vaše skladby jako midi-soubory do vašeho desktopového PC (Windows).

Závěr

Skvělý program za dobrou cenu. Je to první verze a určitě se bude dál vyvíjet. Hodně chybí import MIDI melodií z PC, u HiRes zobrazení bych přivítal více informací a prvků namísto jejich zvětšení a zjemnění (třeba víc not, víc oktáv na klaviatuře). To jsou však příležitosti k dalšímu vývoji, ne fatální omezení funkčnosti tohoto výborného programu!