Muse Viewer - prohlížeč digitálních fotografií pro Pocket PC

Muse Viewer je image browser japonské provenience, ale můžete být klidní, jeho lokalizace je defaultně anglická a s japonským rozsypaným čajem se v prohlížeči nesetkáte. Muse Viewer je určen pro Pocket PC s procesory MIPS, SH3 a StrongARM a podporuje digitální fotografie uložené ve formátech JPEG, CIFF a DCF. Mimo tyto zmíněné formáty umí Muse Viewer pochopitelně prohlížet i další formáty jako například BMP a FlashPix, u formátu JPEG pak umí samozřejmě načíst i EXIF data. Program používá interně formát obrázkové knihovny od Canonu (Image Library) a umožňuje importované fotografie mimo jejich prohlížení také katalogizovat, přidávat k nim poznámky, vytvářet slideshow a další užitečné věci.





Protože Muse Viewer používá indexovanou databázi obrázků, můžete fotografie velmi rychle vyhledávat a třídit, po kliknutí na náhled se daná fotka zobrazí v celém okně a s pomocí ovládacích ikon (klávesové zkratky jaksi logicky Pocket PC moc nepodporují) můžete k obrázku přidávat zvukové či textové poznámky, kreslit přímo do fotky perem (grafické informace se ukládají do samostatné vrstvy) a také obrázky konvertovat do formátu JPEG, tentokrát ale už bez uložení EXIF dat, nebo do formátu HTML v podobě klasické webové stránky. Muse Viewer umí prohlížet i animace a video, k tomu ale budete potřebovat Media Player. Manipulační operace zahrnují úpravu jasu a rotace obrázku, úprava barev, kalibrace bílé barvy atp., operace ve stávající verzi Muse Vieweru bohužel podporovány nejsou. Obrázky uložené v databázi lze samozřejmě i exportovat do jiného Pocket PC, notebooku či desktopu, případně je i poslat mailem. Současná betaverze programu je k dispozici zdarma, u pozdějších verzí samozřejmě není vyloučeno, že se za Muse Viewer bude platit.