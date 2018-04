Murphy si dnes vybral den

Ačkoliv se vlastně nic tak extrózního nestalo, rád bych se s Vámi podělil o dnešní zážitek. Stal se mi, když jsem v GS Mobilu vracel Ericsson SH888, který jsem měl půjčený na testování programu IrLink (Viz odkaz dole). Ericsson se velmi osvědčil celý pátek, sobotu a neděli pracoval tak, že jsem zvažoval o tom, jestli nerozšířím "mobilpark". IrLink poslouchal a skoro jsem doufal, že by to snad už ani nemusela být demoverze.Co se však nestalo. Když jsem Ericsson vracel, což bylo něco kolem 10:00 dopoledne, chtěl jsem Palm III předvést v plné své parádě, jak hezky vytočí přes mobil telefonní číslo, připojí se na internet atd. atd. Co čert nechtěl, první problém nastal, když jsem se nemohl připojit přes mobil ke svému ISP. Asi napotřetí, když už vlastní připojování trvalo nějak dlouho, jsem to nevydržel. Při zdlouhavém zpracování scriptu, kdy se v informačním okně objeví tlačítko Cancel, jsem na něj ukázal tužkou.Nedělo se nic. Samozřejmě, že jsem chvíli počkal. Informační okno zmizelo, vrátil jsem se do předchozí obrazovky a bez jakéhokoliv dalšího zásahu se mi na Palm III "rozsypala" obrazovka a Palm III totálně "vytuhnul". Říkám si: "Přidržím Up a po resetu to bude OK". Chyba lávky. Místo očekávaného okna pro reinstalaci hacku jsem si hezky nakalibroval displej a zjistil jsem, ze mám v Palm III ješte 1942 kB volného místa.No příliš velká reklama to nebyla. To je fakt. Ale na druhou stranu jde opravdu o Beta verzi. Proto pokud si budete chtít vyzkoušet komunikaci pomocí IrLinku, zálohujte si svá data a vyvarujte se výše uvedené operaci. (Stejně mi to nedá, zkusím to ještě jednou a bez češtiny - jediný můj hack)