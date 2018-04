Mummy Maze - logická hra, která vás pobaví

Jste archeolog a procházíte pyramidami skrz na skrz. Máte vždy za úkol dostat se až na samý vrcholek pyramidy. Je to hra, u které se musí trochu přemýšlet. Stojí $14.95. To je sice hodně, ale vzhledem k tomu, že jde stáhnout velmi rozsáhlá demoverze, tak to stojí rozhodně za zkoušku.