Muži vybuchl v restauraci mobil v kapse, incident zachytila kamera

Ve videu je vidět, že muž explozi telefonu nečekal, jelikož s ním v daný moment nic nedělal a měl ho uložený v náprsní kapse. Poté, co se z kapsy vyvalí dým, muž mobil rychle vytáhne a mrští s ním o zem. Restauraci posléze zahalí poměrně velký oblak kouře.

Co konkrétně se s telefonem stalo, není jasné. Stejně tak se ani zahraniční média nedopátrala značky telefonu, který se sám od sebe vznítil. S největší pravděpodobností je na vině baterie - buď šlo o vadný kus či výsledek dřívějšího mechanického poškození.

Muž byl převezen do nedaleké nemocnice, kde mu ošetřili méně závažné popáleniny. Krátce nato byl propuštěn.

Podobný incident s výbuchem baterie, který natočily bezpečnostní kamery, se odehrál na začátku letošního roku v Číně. Tehdy explodovala náhradní baterie do iPhonu poté, co se do ní z podivného důvodu muž zakousl. Více v článku Zakousl se do baterie iPhonu, ta explodovala. Chtěl ověřit její pravost.