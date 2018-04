Multitooth: univerzální bluetooth hands-free do auta i na ulici

Přestože dominantní prodejce mobilních telefonů v Evropě, Nokia, se od Bluetooth mírně distancuje, hands-free sady podporující tento standard se rozmnožily jak houby po dešti. Kromě několika značkových typů k nám přichází široké spektrum alternativních modelů, které přinášejí nejen zajímavější cenu, ale mnohdy i originální pojetí. Alespoň v případě Multitooth to platí doslova. Kombinuje totiž dvě hands-free současně.

Praktická bondovka, kterou využijete i v autě

Základem je autosada do zapalovače, jejíž bezdrátové pojetí bylo dotaženo prakticky k dokonalosti. S telefonem komunikuje přes již zmíněný bluetooth a modul s mikrofonem také není se sadou přímo svázán. Při používání se tedy nemusíte potýkat s nepraktickým kabelem, modul jen pomocí klipsny přichytíte například ke sluneční cloně. Ostatně, vhodnější místo stejně těžko najdete.

Zatímco u všech podobných hands-free sad je dominantním prvkem šasi reproduktor, pomineme-li rozměrný CL konektor, u Multitooth je to jednoznačně malé „sluchátko“ na přední části. Jeho anatomické proporce celkem přesně zapadnou do svého protějšku, takže z něho vykukuje jen vrchní kus šasi, za který se velmi dobře vytahuje. Toto sluchátko však není jen dalším rozšířením autosady, jde o plnohodnotnou bondovku, jejíž bluetooth modul je společný pro obě části. Pokud by tedy nebylo nenechavců, po zaparkování auta byste mohli jen vyjmout sluchátko a nerušeně pokračovat v hovoru, aniž by se spojení muselo znovu sestavovat.

Ovládacích prvků má Multitooth také o něco více, než je běžné. Na spodní straně základní jednotky najdete přepínače hrubě upravující hlasitost mikrofonu, aktivujete elektronické potlačení zpětné vazby a nastavíte hlasitost vyzvánění. Po straně je pak tlačítko sloužící k příjmu hovoru, respektive aktivování hlasitého vytáčení telefonu. Podobnou funkci má i víceúčelové kolečko na samotném sluchátku.

Překvapivým zjištěním je takřka příkladná kompatibilita bluetooth části s telefony Nokia. Po velmi dlouhé době je to první sada, která se dobře domluví i s modely 6310(i) a 8910(i) a dokáže opakovaně navázat spojení. Není to sice zcela stoprocentní, ve výjimečných případech bezobslužné navázání komunikace selže, ale v naprosté většině případů funguje. Při testech přitom používáme stále stejné referenční telefony včetně verze firmwaru.

Kvalita zvukové části sice nedokáže konkurovat konvenčním těžkým hands-free sadám s bluetooth, ale přesto patří k tomu lepšímu. Pokud máte optimálně nastavenu hlasitost hovoru, nedochází k nežádoucím ozvěnám ani zpětné vazbě. Zvuk ze standardního 8W reproduktor je celkem slušný i při obvyklém ruchu v autě. U testovaného modelu však byl ve sluchátku při „tichu“ patrný mírný šum. Není to však intenzivní, takže to lze tolerovat.

Protože všechny komponenty jsou bezdrátové, důležitým faktorem zůstává výdrž. Samotné sluchátko můžete nabíjet pouze v hands-free sadě a výdrž je hodně závislá na tom, kolik času v kolébce stráví. Podle výrobce vydrží 48 hodin standby, respektive dvě až tři hodiny hovoru, což se potvrdilo i při našich testech. Žádné objektivní měření výdrže jsme však neprováděli, takže hodnoty berte spíše orientačně.

Modul s mikrofonem je napájen dvěma tužkovými bateriemi typu AAA a podle výrobce má vydržet 500 průměrně dlouhých volání. Běžnému uživateli tedy vydrží několik měsíců. Když přestanou stačit, na šasi se rozsvítí příslušný LED indikátor. Pokud chcete baterie opravdu šetřit, můžete mikrofon například při odchodu z auta vypnout.

Stojí za koupi?

Multitooth patří mezi velmi zdařilé hands-free sady na trhu. Můžete ho používat nejen pro bezpečné telefonování v autě, ale díky 15gramovému sluchátku také kdekoliv jinde. Při testech nás potěšila opravdu velmi dobrá kompatibilita s telefony Nokia, bezdrátové připojení mikrofonu a relativně snadná obsluha. Vadou na kráse tedy zůstává jen nepatrný šum ve sluchátku, který se projevoval při pomlce v hovoru. Sadu pořídíte za 5 490 Kč včetně daně, pokud si vystačíte jen se samotným sluchátkem, zaplatíte 3 900 Kč.

Zařízení zapůjčila firma Point Y.