Multitone CZ slevuje ze svých požadavků, dočkáme se?

O společnosti MULTITONE CZ bylo již na Webových stránkách MOBIL Serveru napsáno již mnoho, přesto že se vyjma obdržení licence dodnes nic neudálo. Připomeňme si přesto stručně obsah předcházejících dílů.

Rok 1997 - Multitone CZ získává licenci na celoplošné pokrytí ERMESem

Rok 1998 - Multitone CZ posouvá každý měsíc start své služby na přístí měsíc služby kvůli údajným problémům s monopolními subdodavateli

Začátek roku 1999 - ČTÚ se chystá odebrat Multitonu CZ licenci pro nesplnění podmínek

Polovina roku 1999 - Multitone CZ vyjednává s ČTÚ o ponechání licence a změnu jejího znění

V těchto dnech MULTITONE CZ mění plány. Vzhledem k nesplnění snů o rozvoji pagingu u nás, ale i v EVROPĚ, kdy je drtivá většina lidí mobilní komunikace chtivých vlákávána do pasti mobilů, si MULTITONE CZ vcelku realisticky uvědomil, že druhá separátní síť ERMESU by se v naší republice hned tak nezaplatila. Proto se rozhodl využít pro svou síť již existujících vysílačů svého alternativního konkurenta - Radiokontakt OPERATORU. S ním se tedy bude dělit a frekvence ERMESu a sám MULTITONE CZ bude provozovat pouze centrálu jež bude vzkazy do "pronajaté“ sítě směřovat z různých informačních zdrojů. (telefony, Internet, modemová pole ...).

K takovému pronájmu cizí sítě by MULTITONE CZ teoreticky nemusel potřebovat ani licenci pro provoz vlastní ERMES sítě.

Otázkou zůstávají vztahy s konkurentem Radiokontakt OPERATOREM, který tak bude mít MULTITONU CZ jemně řečeno pod kontrolou. Na druhou stranu je situace v pagingu a zisků z něho u nás asi natolik neradostná, že pronájem vysílačů a podělení se o její provoz mezi dva subjekty bude přínosem i pro Radiokontakt OPERATOR.

MULTITONE CZ by chtěl spustit své služby (ne tedy vlastní sítě) v lednu příštího roku. Zda se tak již konečně stane či ne, si budete muset počkat.

Paging se skutečně nestal tak populární jak se očekávalo. Jsou tomu na vině dumpingové nabídky v konkurenčním boji závodících provozovatelů GSM, horší plošné pokrytí (ERMES) a slibovaná, ale v nedohlednu řešená možnost ROAMINGU. Je to trend, jež je podobný i pro většinu evropských států k ERMES standartu se hlásících.