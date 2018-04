Multitone CZ - druhý držitel licence pro provoz ERMESu možná přijde o licenci

O společnosti jste se na stránkách MOBIL serveru mohli dočíst již několikrát. Většinou vypadaly asi nějak takhle : "MULTITONE CZ posouvá start své služby na X (za X dosaď libovolný měsíc)".

Má ČTÚ odejmout Multitone licenci?



Připomeňme, že MULTITONu CZ byla Českým Telekomunikačním úřadem přiznána licence na konci roku 1997. Tato licence byla podmíněna pokrytím 80% obyvatelstva signálem ERMESu a to do konce roku 1998. To se společnosti ani trochu nepodařilo díky vleklým sporům s SPT TELECOM o tarifikaci hovorů - Multitone požadoval rozumnější přístup k tarifikaci volání na pagingová čásla, než uplatňuje SPT Telecom nyní.

Tento spor se vlekl a vlekl až nakonec skončil stížností u Ministerstva Financí ČR. Ministerstvo financí vydalo rozhodnutí a k dohodě mezi SPT TELECOM a MULTITONE CZ nakonec dospělo. Tou dobou se však již natolik přiblížil konec roku, že nemělo smysl se pokoušet o nějaké pokrývání.

Dnes je situace v rukách ĆTÚ, neboť tento úřad za pásmo ERMESu zodpovědný má rozhodnout, zda vleklé spory s SPT TELECOMem by mohly být MULTITONu CZ přiznány jako dostatečný důvod k nesplnění podmínek licence, či nikoliv. Dle MULTITONem CZ dodaných informací by se tak mělo stát zhruba do měsíce.

Pokud se ČTÚ rozhodne ve prospěch MULTITONU CZ, nebude jim již nic bránit ve spuštění služby. Pokud se rozhodne v jeho neprospěch, uvolní se licence a dojde asi k novému výběrovému řízení.