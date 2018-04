MULTISTŘEDA - poznámky všeho druhu

EPOC - Jotter

Jotter Psionů v hezkém Epoc designu se vám určitě zalíbí hned na první pohled. Díky širšímu displeji se vejde na obrazovku poznámka samotná i jejich přehled (poměr oken i jejich umístění lze nastavit, popřípadě potlačit). Tradičně bohaté možnosti úpravy fontů (i vybrané části poznámky), integrované odrážkování, vkládání objektů (dokument z Wordu, tabulky z Sheetu, obrázek ze Sketch).

Klikáním na spodní řádek poznámky přepínáte mezi zobrazením vytvoření i poslední úpravy, kliknutím na ouško listujete v poznámkovém bloku. Velmi rychlá je i vyhledávací funkce FIND. V souhrnném zobrazení můžete nastavit třídění poznámek podle data vytvoření, data poslední úpravy a abecedně.

Další možnosti rozšíření

Díky takřka bezchybnému Epoc Jotteru mají další výrobci velmi obtížnou pozici. Přesto lze doporučit k vyzkoušení zejména program RMRNotes, který k poznámkám doplňuje řadu dalších polí (datum, prioritu a zejména kategorie). Výhodou programu je jeho obrovská konfigurovatelnost - spoustu věcí si zde můžete nastavit, a přizpůsobit tak tento poznámkovník svým potřebám.

PalmOS - Memo Pad

Základní MemoPad Palmů je jednoduchoučká aplikace, která však požadovanou práci zastane taky a lze ji i snadno rozšířit, popřípadě nahradit jinými programy. Má dva druhy třídění poznámek (abecedně a manuálně) a každé poznámce lze přiřadit kategorii. Obsahuje funkci PhoneLookup pro vložení kontaktu z adresáře.

Rozšířený NotePad mají novější modely Palmů, umožní jim vkládat též ručně psané poznámky.

Další možnosti rozšíření

Palm nabízí v této kategorii velké množství řešení, které jsou přes drobné úpravy a doplnění MemoPadu po komfortní náhrady celé aplikace. Můžete se podívat na naše recenze memo kategorie, programů pEdit (2), TealNotes.

Velmi kvalitní náhradou klasického poznámkovníku je MemoPlus, program, který vám přidá schopnost vkládat kreslené poznámky, ke každé poznámce přiřadit alarm a samostatný název poznámky, který je jiný než první řádek poznámky. Nejlepší vymožeností tohoto programu jsou ovšem tzv. šablony, pomocí kterých později vkládáte velmi pohodlně poznámky pro nejrůznější příležitosti. Šablony mohou být textové i kreslené.

Potřebujete-li mít MemoPad s rozšířenými editačními schopnostmi, rozhodně vyzkoušejte pedit. Program WordSmith vám zase nahradí DOC editor i DOC reader, nýbrž i poznámkovník a umožní vám v něm formátovat text, což ostatní poznámkovníky neumí.

Kreslené poznámky:

BugMe!

DiddleBug

WinCE - Notes

Notes na PocketPC nabízí víc možností než základní poznámkovník na Palmu. Má dva druhy vkládání znaků - buď běžným způsobem přes klávesnici/graffiti, či tzv. Writting systémem, kdy píšete písmenka na displej a následným povelem Recognize jej převedete na text (diakritika je ovšem pryč).

Program umožňuje rovněž vkládat hlasovou poznámku a pracovat s ní jako s textovou poznámkou. Máte rovněž k dispozici několik šablon (viz obrázek) pro snazší řešení různých obvyklých situací. Nejsou zde kategorie, můžete však poznámky ukládat do různých adresářů.

Formátování fontů zde takřka neexistuje, ale PocketPC počítače mají integrovanou aplikaci Word a ta tyto požadavky komfortně řeší, Notes je opravdu na rychlé poznámky.

Další možnosti rozšíření

Alternativní programy se snaží doplnit do poznámkovníků to, co v základním provedení chybí - například dNote umí ruční kresby, odškrtávací tlačítka, outlinerové zobrazení, kategorie a alarmy.

Zlepšení editačních možností vám může přinést NotePad, který je navíc freeware.

Opravdickým "mercedesem" (i co do ceny $50) je zase HPC Notes se schopnostmi nad rámec možností tohoto článku.

Ručně psaný poznámkovník s alarmy je RemindMe.



Psion Palm WinCE 3.0 Řazení Abecedně /

Datum vytvoření /

Datum úpravy Abecedně /

Ručně Jméno / Datum /Velikost/ Typ Vkládání objektů dokument, spreadsheet, obrázek telefonní číslo zvuková nahrávka Formátování fontů úplné a libovolné jeden ze tří fontů na všechno - Vyhledávání Ano globální vyhledávání globální vyhledávání Tisk Ano - - Kategorie poznámky - Ano adresáře Hlasové poznámky Ano

(nemá Revo a Revo+) -

(bude mít HandEra) Ano Ruční vstup znaků - - Ano Lupa Ano - Ano Šablony - - Ano

Závěr

Epoc Sheet - chvalitebně

Už se zde asi nemístně opakuji, nicméně je to tak - řemeslná kvalita Psionů i v této kategorii (když zvážím, že konkurence je vesměs podstatně mladšího data) snese velký obdiv. Uvítal bych zde ovšem kategorie poznámek.

PalmOS - dobře

Základní MemoPad je značně jednoduchý, na základní poznámky však postačuje. Zájemce o lepší MemoPad musí sáhnout do peněženky a dokoupit lepší produkt (bude mu stačit kolem $20).

PocketPC - chvalitebně

Zajímavý a užitečný Notes, včetně ručního vkládání znaků. I tady lze dokoupit další řešení, a doplnit tak schopnosti základního programu.

Suma sumárum

Výhody a nevýhody shrnuje naše závěrečná tabulka: