Multimediální zprávy budou fungovat i se staršími mobily

Nokia představila nový software pro mobilní operátory - Multimedia Terminal Gateway. Tato softwarová brána podle Nokie umožní přijímat multimediální textové zprávy (MMS, obrázky, melodie, video, více zde) i na mobilních telefonech, které MMS nepodporují. Brána je doplňkem MMS centra (obdoba SMS centra) Nokie a k dispozici bude před koncem roku 2001. Pokud si ji operátoři koupí v té době, budou moci její služby nabídnout uživatelům přibližně v polovině roku 2002.

Když se vám MMS centrum pokusí doručit multimediální zprávu a při komunikaci s mobilem zjistí, že ten nedokáže tuto zprávu přijmout, nastoupí Multimedia Terminal Gateway. Ta uloží multimediální data ve svojí paměti a pošle vám textovou zprávu s heslem a odkazem na internetovou adresu, kde si můžete multimediální zprávu prohlédnout. Vy se potom můžete připojit k internetu a zprávu si zobrazit (přehrát) na počítači.

Po několikaminutovém bádání jsme ovšem v redakci vymysleli ještě dokonalejší způsob, jak implementovat podobnou podporu MMS pro starší telefony do sítí GSM. Navíc jde o řešení výrazně levnější. Operátoři by do sítě nemuseli instalovat Multimedia Terminal Gateway, stačilo by jenom doporučit uživatelům, ať multimediální data posílají do e-mailových schránek. Standard MMS umožňuje definovat při odesílání z mobilu jako příjemce ne jen telefonní číslo, ale i e-mailovou adresu. A až takto svým přátelům pošlete ze svého MMS-mobilu video z dovolené, napíšete ještě několik textových zpráv. V těch příjemce upozorníte, aby se podíval do své e-mailové schránky, protože tam má MMS zprávu. Pokud se operátoři rozhodnou spíše pro naše řešení, mohou tak zatím udělat zdarma. A pokročilé služby založené na MMS mohou nabízet ještě dříve, než bude existovat první telefon s MMS.

Multimedia Terminal Gateway má ještě jednu funkci - umožní uživatelům ukládat přijaté multimediální zprávy do alb. To sice můžete v případě, že si budete multimedia posílat e-mailem, také (na internetu existuje spousta podobných služeb, které jsou navíc zdarma), ale s bránou od Nokie budete mít svá data uložená na serverech operátora...

Také vám připadá, že většinu služeb nabízených Multimedia Terminal Gateway mohou operátoři bez velkých investic zabudovat do služeb podobných třeba Paegas Click?