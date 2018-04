Multimediální monstrum – proklepli jsme HTC Touch HD

V našem relativně nedávném srovnání HTC Touch Diamond a Apple iPhonu 3G jsme dospěli k závěru, že každé z těchto zařízení je určeno pro úplně jiného uživatele. A zdá se, že stejná myšlenka hlodala kdesi v hlavách inženýrů HTC. Proto výrobce připravil komunikátor, který by byl opravdu hoden toho, se iPhonu postavit čelem. (čtěte: Dotykový souboj na ostří nože. Apple iPhone 3G versus HTC Touch Diamond)

A tak vzniklo HTC Touch HD – komunikátor s operačním systémem Windows Mobile 6.1, uživatelským prostředím TouchFLO 3D a displejem s úhlopříčkou, která je v současnosti snad největší mezi mobilními telefony. Kvůli některým jeho parametrům se snad musí iPhone 3G i stydět za svou existenci. My jsme získali možnost otestovat předsériový vzorek modelu HD, a tak vám v následujících řádcích prozradíme, zda je vše opravdu tak bombastické, jak se tváří na papíře.





Při pohledu do specifikací zaujme Touch HD několika parametry, kterými nepřevyšuje jen Apple iPhone 3G, ale také své vlastní stájové kolegy. Tím nejzajímavějším prvkem je monstrózní displej s nevídanou úhlopříčkou 3,8 palce a rozlišením 480 x 800 pixelů. Zobrazení na něm je opravdu jemné a displej je skutečnou radostí. S displejem ale souvisí i relativně velké vnější rozměry, v porovnání s Touch HD je takový diamond úplný kolibřík. Cílové skupině to ale asi bude vadit pramálo, protože hodnoty 115 x 62,8 x 12 mm se od stejných parametrů u iPhonu 3G liší prakticky jen o desetinky milimetru. To zároveň znamená, že se HTC podařilo do stejně velkého těla nacpat výrazně větší displej.





Výrobci se to povedlo tak, že prakticky eliminoval jakékoli hardwarové ovládací prvky. Pod a nad displejem je tak minimum místa, nahoře najdeme jen reproduktor a čočku kamery pro videohovory, pod displejem jsou zase pouze čtyři senzorová tlačítka. Dvě z nich slouží pro ovládání hovoru a dále je tu tlačítko zpět a pro Windows Mobile tradiční home klávesa. Na jejich stisk reaguje telefon jemným zavibrováním a s jejich ovládáním jsme neměli prakticky žádný problém. Jen při vytahování z kapsy si musíte dát pozor, abyste při příchozím hovoru tlačítka pro jeho ovládání nestiskli omylem.





Hovor můžete přijmout také na displeji telefonu, a to pomocí posunovače, který je trochu podobný tomu u iPhonu. U HTC se ale můžete rozhodnout, na kterou stranu virtuální jezdec posunete a tím tak hovor přijmete, nebo odmítnete. To je oproti modelu Touch Diamond zajímavá inovace a právě ono riziko přijetí hovoru při vytahování telefonu z kapsy se snížilo.





Uživatelským prostředím Touch HD je známé TouchFLO 3D. Od toho v Touch Diamond se prakticky neliší, přibyla jen položka Stock. Při zvolení některého tlačítka v dolní liště TouchFLO opět telefon jemně zavibruje, při dotyku kdekoli jinde na displeji už ovšem nikoli. Je to trochu škoda, HTC mohlo tuto příjemnou zpětnou vazbu zachovat v celé ploše displeje. Ovládání Windows Mobile na tak velikém displeji nabývá opravdu nových rozměrů. K tomu, abyste se trefili i do malého checkboxu, vám doopravdy stačí pouze prst, stylus není potřeba. Touch HD tak dokazuje, že hlavní devizou iPhonu není ani tak jeho jednoduché ovládání uzpůsobené pro prsty, jako spíše rozměr displeje, který toto umožňuje. Na úhlopříčce podobné, jako má třeba Touch Diamond, by totiž v případě zvětšení ikon a ovládacích prvků natolik, aby byly absolutně pohodlné pro ovládání přístroje, nezbylo místo na zobrazované informace.





Stylus tedy u Touch HD příliš potřebovat nebudete, přesto jej výrobce zachoval – opět se ukrývá v pravém dolním rohu. A musíme přiznat, že někdy je přeci jen ovládání přístroje pomocí něj příjemnější. Týká se to především zadávání textu, kdy se snadno a rychle můžete trefovat do relativně velkých tlačítek na virtuální klávesnici, toto vyťukávání je rozhodně rychlejší než psaní prstem. Je to částečně způsobeno konstrukcí displeje s dotykovou vrstvou – digitizérem. Tvrdý stylus v tomto případě totiž dává uživateli lepší odezvu než prst.





U diamondu si uživatelé často stěžovali na pomalejší reakce TouchFLO 3D. S posledním firmwarem se sice této nectnosti přístroj zbavil, ale obdobné obavy mohly vyvstat i v souvislosti s Touch HD. Můžeme vás naprosto uklidnit, že k nim ale není nejmenší důvod. I u našeho prototypu byly reakce na pokyny velmi svižné a přístroj se nikde nezadrhával. Lví podíl na tom mají procesor Qualcomm taktovaný na 528 MHz a paměť RAM o velikosti 288 MB. Trochu zklamáním bude pro milovníky multimédií hodnota vnitřní paměti. Přístroj totiž nabízí sice slušných 512 MB ROM (asi 300 z nich bude přístupno uživateli), ale vnitřní flash paměť přístroj nemá. Spolehnout se tedy budete muset pouze na paměťové karty MicroSD, jejichž slot se navíc ukrývá pod zadním krytem baterie. Zatím nevíme, jestli bude výrobce v balení s telefonem nějakou kartu dodávat.





Při připojení telefonu k počítači dostanete na výběr, v jakém režimu se chcete připojit, a podobně jako u diamondu není problémem ani USB Mass Storage. Novinkou je ale režim Internet Connection, který okamžitě spustí aplikaci pro připojení vašeho počítače k internetu. U Windows Mobile přístrojů není v tomto případě vůbec třeba cokoli instalovat. Tuto možnost mají samozřejmě i starší přístroje, najdete ji ale jen v menu telefonu.

Dalším velikým lákadlem telefonu má být jeho fotoaparát. Rozlišení pět megapixelů a automatické ostření dávají naději, že by Touch HD mohl fotit opravdu dobře. Jenže z prototypu jsme dostali zatím pouze snímky průměrné kvality – i když ve světě Windows Mobile strojů jde asi o to nejlepší, co jsme doposud viděli. Na fotografiích je znatelný digitální šum a v horších světelných podmínkách vám bude výrazně chybět přisvětlovací dioda. Fotoaparát se také nepříliš dobře vyrovnává s kontrasty světel a stínů. Uvidíme, jak se tedy bude chovat konečná prodejní verze. Co se jistě do prodeje nebude měnit, je způsob, jakým se s Touch HD fotí. Virtuální spoušť se totiž objeví na displeji, podobně jako u iPhonu. Stačí ji zmáčknout a telefon zaostří a následně scénu vyfotí.





Tento způsob sice není tak intuitivní, nicméně pomůže k pořízení ostřejších snímků, jelikož nehrozí pohybové rozostření ve chvíli domáčknutí spouště. Fotoaparát má také jednu neobvyklou funkci. Dovede totiž fotit širokoúhle. Jenže ve skutečnosti tohoto efektu dosahuje tím, že z pětimegapixelového snímku uřízne v horní a dolní části pruh. Ovšem na displeji telefonu vždy vidíte scénu v takové podobě, v jaké bude zachycena na snímku, takže se nemusíte obávat, že by přístroj provedl ořez, který by se vám nelíbil. Výsledné širokoúhlé snímky tak mají rozlišení pouze 4 megapixely – z původních rozměrů 2 592 x 1 944 pixelů totiž zůstane zachována jen šířka a výška se zmenší na 1 552 bodů. V tomto trochu neobvyklém rozlišení vám nabízíme naše ukázkové snímky.

Novinkou u Touch HD je také přítomnost 3,5mm jack konektoru na vrchu přístroje. Tento krok vítáme s velkou radostí, již nebudete odkázáni na tovární extUSB konektor. Ten však samozřejmě zůstává zachován pro připojení telefonu k počítači. Ve výbavě komunikátoru nechybí samozřejmě ani technologie, jako je wi-fi nebo Bluetooth 2.0. Touch HD také disponuje pohybovým senzorem, který můžete nově zkalibrovat. Škoda, že si ale nemůžete vybrat jeho citlivost na otočení telefonem, protože dle našeho názoru reaguje mnohdy zbytečně rychle.





Závěrem pohovoříme trochu netradičně o kapitole, které se většinou věnujeme na počátku našich preview a recenzí – vzhledu a konstrukci přístroje. Stručně řečeno se Touch HD prezentuje jednoduchým a čistým designem s rovnými plochami a několika elegantně oblými křivkami. Celkově na nás Touch HD nepůsobí tak luxusně jako diamond, nicméně není zase tak výstřední. Na těle telefonu ani na ploše kolem displeje nejsou tentokrát tak výrazně vidět otisky prstů a mastné skvrny, výrobce pravděpodobně mírně změnil použitý materiál. Dílenské zpracování je zatím bezproblémové, lehoučké zapraskání se ozývá pouze při výrazném promačkání telefonu a vychází zpod krytu baterie, který tvoří téměř celou zadní stranu telefonu.

Model Touch HD si nás opravdu získal. Přístroj nemá v dané kategorii téměř žádné nedostatky, vytknout mu můžeme prakticky jen absenci vnitřní paměti. Tento argument ale asi pozbude s rychle rostoucí kapacitou karet microSD brzy smyslu. Tentokrát si doopravdy dovedeme představit, že HTC nějaké množství nerozhodnutých zákazníků, kteří původně uvažovali o iPhonu 3G, zviklá na svou stranu. Stále však bude platit fakt, že jak Touch HD, tak iPhone 3G budou v důsledku kupovat trochu jiní uživatelé. Fanoušci Applu totiž nad novinkou tak jako tak ohrnou nos a naopak ti, kteří čekali na pořádný multimediální stroj s Windows Mobile, poběží pro Touch HD téměř okamžitě po startu prodeje. Budou si ale muset připravit opravdu vysokou sumu – HTC si zpočátku za Touch HD řekne zhruba o 15 500 korun a to je hodně. Vysokou cenu tak úplně nechápeme, protože onen tábor váhajících zákazníků, kteří by se nakonec přiklonili k Touch HD, bude kvůli ní výrazně menší, než by mohl být při ceně na úrovni konkurence.