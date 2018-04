Multimediální mohykán se třemi megapixely - Nokia N73

Nokia zatroubila k útoku na chytré telefony s Windows Mobile, které u nás známe hlavně díky tchajwanskému výrobci Qtek. Technicky založení uživatelé dávají přednost jejich čistě účelovému designu bez žádných zbytečných mašliček. Přesně v tomto duchu se nese i jedna z novinek multimediální řady Nseries – Nokia N73.

Na chytrý telefon S60 se tento model zdá být velmi úzký. Jde ovšem jen o optický klam způsobený jeho výškou a celkovými rozměry, které potěší fanoušky pořádných telefonů. S mírami 110 × 49 × 19 mm je novinka jen o milimetr hubenější než například model N80.

Mobilní telefony se poslední dobou často tváří jako hudební přehrávače, fotoaparáty, videokamery nebo záložky do knížky a někdy tak bývá náročnější používat je k jejich hlavnímu účelu. Uživatelé, kteří si to uvědomují, mohou čistě účelový vzhled tohoto modelu ocenit.



Novinky Nokia Nseries: N73, N72 a N93

Z hlediska ergonomie není jednoduše koncipovanému telefonu příliš co vytknout. Snad jen zbytečně velká mezera pod displejem odsouvá klávesnici až do dolní třetiny přístroje. Při hledání spodní řady tlačítek je tak telefon v ruce mírně nestabilní.



Pořádný telefon ucítíte v ruce i v kapse. Každý ale miniaturám neholduje

Nelíbí se nám umístění korekčního "c" do pravého spodního rohu. Palec se vám do něj téměř nepodaří zkroutit. Tuto funkci přitom využijete mnohem častěji než přepínání režimu psaní v protějším rohu. Leváci tento problém samozřejmě nepocítí.

Hraje 3D stereo

Nokia N73 by měla být vůbec prvním modelem výrobce s dvojicí reproduktorů, které hrají stereo. Jejich zvuk posiluje skutečně fungující 3D efekt. Reproduktory najdete na svrchní a spodní části přístroje. Jejich děrované krytky mírně evokují retro styl.

Fotomodul z dílen Carl Zeiss s rozlišením 3,2Mpix a integrovaným autofocusem by měl patřit ke špičce na trhu. Pochválit musíme zkosenou krytku fotoaparátu, která je aktivní a přepíná mobil do režimu fotoaparátu. Díky zkosení se neotvírá sama, když dáváte mobil do kapsy, což občas trápí majitele Nokie N70. Testovaný vzorek telefonu byl zatím předprodukční, a tak přineseme ukázkové fotografie až někdy příště.

Fotit můžete jen horizontálně

Příliš se nám nelíbí, když výrobci uživatelům cokoliv vnucují. Kritizovali jsme proto Sony Ericssony, u kterých musíte jako spoušť používat jen speciální boční tlačítko. Musíte u toho telefon držet v obou rukou a tvářit se jako velký pan fotograf. Nokia bohužel k tomuto systému přistoupila také.



Krytka slotu na karty (uprostřed) by mohla být bytelnější

Samotná fotografická aplikace se dočkala několika změn. Koncipována je pouze horizontálně. Na pravém boku se při focení neustále zobrazují ikony funkcí, které můžete v daný okamžik aktivovat. Nastavení fotoaparátu je samozřejmě obsáhlé a podobně jako u většiny nových modelů obsahuje mnohem více možností, než kolik jich patrně bude většina uživatelů kdy studovat. Líbí se nám podsvícení bočních tlačítek.



Klávesnice je prostorná, fanoušci joysticků si přijdou na své

Novou generaci operačního systému S60 trápí chybějící zpětná kompatibilita aplikací. Programů, hlavně těch zdarma, zatím moc není a bude chvíli trvat, než je vývojářské firmy do své nabídky doplní. Musíme ovšem pochválit, jak se nové chytré telefony oproti předchůdcům příjemně zrychlují.

Doplněno: Jeden ze čtenářů nás v diskusi pod článkem upozornil, že server Handango už má v nabídce 1207 aplikací pro nový operační systém.

Nabídka funkcí je tradičně všeobjímající. Za pozornost stojí horizontální režim nového prohlížeče. Displej na šířku je pro prohlížení internetu mnohem praktičtější. Horizontální prohlížeč ve spojení s opravdu vynikajícím displejem posouvá mobilní internet do nových měřítek. Zní to jako laciná reklama, ale chválu si toto řešení opravdu zaslouží.

Další z mohykánů

Nokia v poměrně krátkém čase představila tři chytré telefony, které už připomínají klasické modely, ačkoliv vedle nich vypadají jako kategorie XXL. Kromě Nokie N73 sem patří také model E60 a E50. Jejich výbava je nekompromisní a po delší době budou mít uživatelé s většími dlaněmi zase z čeho vybírat.



Nové Nokie pro pořádné ruce: E50, E60 a N73

