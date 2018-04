Multimediální komunikátor Sync-i rozhýbe světový trh

Podle posledních ohlášených novinek se zdá, že klasická koncepce komunikátorů začíná mít odzvoněno. Proč konstruovat zcela nové zařízení, když můžete stavět na základech kvalitního osobního organizéru? Ušetříte náklady za vývoj a uživatele potěšíte množstvím odzkoušených aplikací i posledním hardwarem. S touto filosofií chtějí na evropský trh zaútočit asijští výrobci. Multimediální novinka Sync-i od korejské Impactry bude bezpochyby tím správným klíčem k otevření dveří úspěšnému obchodu.

Design vycházející z koncepce „véček“ potvrzuje teorii o nutnosti přechodu výrobců na vyklápěcí provedení telefonů, které umožní do malých rozměrů vtěsnat velký displej i rozumně ovladatelnou klávesnici. V případě Sync-i jde o 96 x 55 x 19 mm, v nichž doslova trůní barevná zobrazovací jednotka TFT s úhlopříčkou 2,7” (přibližně 6,9 cm) a rozlišením 320 x 240 obrazových bodů. Pro lepší představu si komunikátor můžete připodobnit k Motorole Accompli 008, která má podobné rozměry šasi (o 6 mm tlustší) i displeje.

Ve srovnání s konkurenčními produkty znějí velmi zajímavě i další charakteristiky použitého hardwaru. Základem Sync-i je 32-bitový procesor RISC, 16 MB ROM, 32 MB RAM a především interní paměť o kapacitě 128 MB. To už samo o sobě předesílá velmi kvalitní práci. Ale využít takový potenciál jen pro základní aplikace by bylo trochu škoda, a tak nezbytnou součástí jsou multimédia. Komunikátor dokáže přehrávat video MPEG-4 (rozlišení max. 320x240), hudební soubory (MP3, WMA, AAC) a umí zobrazit běžné „počítačové“ obrázky (JPEG, GIF, BMP, Macro Media Flash). Energii mu dodává Li-Pol akumulátor, bohužel, zatím neznámé kapacity. Sdílnější není výrobce ani v případě telefonní části. Jisté je jen to, že bude k dispozici provedení s CDMA2000 a GSM/GPRS. Pokud však Impactra bude následovat ostatní asijské výrobce, máme se v případě GPRS rozhodně na co těšit. Možnost alokace 4+2 timeslotu je pro ně totiž naprostou samozřejmostí.

Dostatek vhodných aplikací i snadnost ovládání zaručuje použití operačního systému Microsoft Windows CE.net 4.0. Kromě standardně dodávaného plánovače, textového editoru, e-mailového klienta a dalších „kapesních“ variant programů balíku MS Office zde najdete také poměrně užitečné programy pracující právě s multimédii. Namátkou jmenujme funkce převádějící napsaný text do hlasové podoby, interaktivní slovník či dnes už samozřejmý diktafon.

Díky barevnému displeji i dostatečně rychlému procesoru pak zcela nových dimenzí dosáhnou i hry. Podle neoficiálních informací by se v přístroji měla objevit verze počítačového Tomb Raidera, ale obdobně jako u ostatních komunikátorů si budete nové programy také moci dohrávat z internetu. Pro spojení s počítačem je pak použito rozhraní USB, přes něž může Sync-i synchronizovat plánovač, adresář a e-mailového klienta. Přenos větších souborů, například videa, je pak otázkou relativně krátkého okamžiku.

Prodej Impactry Sync-i by měl být zahájen na konci roku. Zatím však není známo, zdali bude vybavena přijímací jednotkou GSM pracující v pásmech 900/1800 MHz a dodána rovněž do Evropy. Vzhledem k podpoře CDMA lze však očekávat především dodávky na asijské trhy.