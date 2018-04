Multimediální hvězda bez výstřelků – Benq-Siemens S88

Jednou z nejočekávanějších letošních novinek Benq-Siemensu je multimediální mobil klasické konstrukce S88. S nenápadným a jednoduchým designem cílí především na evropské zákazníky, kterým jsou takové mobily po chuti. O tom by dlouze mohli mluvit u Nokie nebo Sony Ericssonu. A právě Sony Ericssonu K750i se chce testovaná novinka přímo postavit.

Design telefonu rozhodně není výstřední, spíš by se někomu mohl zdát poněkud nudný. Kvádřík zaujme na první pohled dvoubarevným provedením, ale to jen v případě šedo-bílé varianty. Tmavá verze je pak opravdu hodně nenápadná. Na zadní straně zaujme mohutné kruhové orámování objektivu fotoaparátu. Zpředu snad jen poměrně malý počet kláves.

Hlavním lákadlem Benq-Siemensu S88 je dvoumegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením. Ten jsme již podrobně testovali a můžeme potvrdit, že opravdu patří mezi nejlepší fotoaparáty v mobilech.



Dnes se soustředíme na nové menu telefonu, které se zcela liší od menu jiných modelů Siemensu, které se u nás prodávaly nebo stále prodávají. Připojíme několik postřehů k některým funkcím telefonu, kompletní recenzi vám ale nabídneme později, až budeme mít k dispozici prodejní verzi telefonu. Testovaný vzorek neměl finální verzi firmwaru.

Benq-Siemens S88 bude jedním z prvních mobilů na trhu, který bude mít odlišné menu oproti doposud nabízeným produktům Siemensu. A to včetně nejnovějších přístrojů prodávaných pod značkou Benq-Siemens. Důvod je prostý. Model S88 totiž pochází z vývojových dílen společnosti Benq a tak má i menu podobné jiným modelům této značky.

Ač minimálně v letošním roce se budeme na trhu setkávat s přístroji mající tento styl menu a i přístroji s menu od Siemensu, je pravděpodobné, že do budoucna výrobce představí jednotný typ menu. A podle našich informací by se měl více podobat této variantě z modelu S88.

Do menu se u Siemensu S88 vstupuje stiskem joysticku, na což upozorňuje i ikona na spodním řádku displeje. Levá kontextová klávesa slouží v pohotovostním stavu ke vstupu do telefonního seznamu, pravá je vyhrazena fotoaparátu. Displej v pohotovostním stavu zobrazuje všechny základní informace, většinu z nich pak na horní řádce displeje. Ikony lze snadno interpretovat, v tomto případě k žádným problémům nedochází.

Všem směrům joysticku lze přiřadit klávesovou zkratku. Kdo si pak bude pamatovat číselnou posloupnost konkrétní položky menu, může k ní přistoupit pomocí číselné zkratky.



Displej v pohotovostním režimu - hlavní menu - menu telefonního seznamu

Hlavní menu může být buď ikonové nebo může mít podobu seznamu. První varianta se nám zdála rozhodně lepší a přehlednější a používá jí drtivá většina současných mobilů. V případě Benq-Siemensu S88 má hlavní menu devět položek se srozumitelnými ikonami. Při najetí kurzoru se navíc ve spodní části displeje zobrazí popis položky. K potvrzení volby slouží joystick, pro návrat pravá kontextová klávesa. Ta vás vrátí o úroveň zpět, červené tlačítko pak rovnou do pohotovostního režimu.



Vyhledávání v telefonním seznamu (po vstupu z menu) - menu zpráv - editor SMS se slovníkem T9, který zobrazuje možné varianty pro rychlý výběr

Nyní si dovolíme malou odbočku vztahující se k displeji a klávesnici. Displej je typu OLED a tak nabízí extrémní jas i kontrast a to včetně zobrazení na přímém slunečním světle. Jestliže při fotografování trochu vadí hrubší rastr displeje a poněkud nepřirozené barvy, tak u menu můžeme nový Benq-Siemens jen a jen chválit. Většina textu má inverzní zobrazení – světlý text na tmavém pozadí, což jej činní perfektně čitelným. Velikost fontu je tak akorát a nebudou s ním mít problémy ani zákazníci s horším zrakem.



MP3 přehrávač - nastavení ekvalizéru

Ani ke klávesnici nemáme žádné zásadní výhrady. Joystick není špatný, ale raději bychom dali přednost všesměrové klávese. Další klávesy mají optimální velikost i zdvih a předností je i jejich minimální počet. Vedle joysticku najdeme na telefonu všehovšudy jen čtyři funkční klávesy – dvě kontextové a dvojici kláves pro příjem a ukončení hovoru. Toto řešení maximálně zpřehledňuje obsluhu telefonu.



Menu multimediálních souborů - menu zábavy - prohlížeč obrázků

Zpátky k menu. Jednotlivé položky nemá cenu detailně popisovat, lépe poslouží jejich fotografie, které vám nabízíme. Zmíníme dvě věci, které nás příliš nenadchly. První výhrada směřuje k telefonnímu seznamu. Při vyhledávání přes levou kontextovou klávesu v pohotovostním stavu je k dispozici jen jedno písmeno. Konkurence i v tomto případě dokáže již nabídnout plnohodnotné vyhledávání. Při vyhledávání přes menu již telefon nabízí možnost zadání třeba celého jména, avšak v samostatném okně. Zde mají opět někteří konkurenti náskok, vyhledávací okno nezabírá zbytečně celý displej a jsou vidět i jména v seznamu.



Zobrazení souborů na paměťové kartě - zobrazení paměti telefonu - další funkce

Druhá výhrada směřuje k editoru SMS. Ten nezobrazuje počet napsaných znaků, jen ukáže počet již napsaných zpráv po 160 znacích. Toto považujeme za poměrně závažný nedostatek, který bude mnoha zákazníkům hodně vadit. Někomu může vadit poměrně jednoduchý kalendář s pouze měsíčním náhledem. Pochvalu naopak zaslouží rychlá aktivace mnoha funkcí, jako je fotoaparát, MP3 přehrávač, spuštění Java aplikace nebo přístup k souborům na paměťové kartě.



Několik samostatných budíků - měsíční náhled kalendáře - zadání události

Celkově k menu Benq-Siemensu S88 nemáme zásadní výhrady. Někdy by sice asi šlo cestu k požadované položce zkrátit, v jiných směrech ale přehledné menu své konkurenty překonává. Je jednoduché, přehledné, bez zbytečných animací a příkras. Prostě ideální nástroj pro komunikaci s telefonem a tak by to mělo být vždycky.

Další fotografie:



Paměť pro zprávy - nastavení telefonu - profily



Kalkulačka - převodník měn - nastavení USB připojení



Displej při fotografování - displej při natáčení videa



Na dalších snímcích je zobrazeno menu fotoaparátu s nastavením jednotlivých parametrů.