Multimédia, grafika, hudba - Co mi může PDA nabídnout.... (6)

PDA - kouzelný svět multimédií

Málokdo si pořizuje PDAčko zrovna kvůli přehrávání videoklipů, nicméně s koupí handheldu získáváte poměrně silně vybavený kousek hardware (záleží ovšem na typu), tak proč se nepodívat, co dovede!

Určující pro tyto typy programů je (vedle výkonu a kapacity paměti) rovněž displej. Je jasné, že PDA s čtyřmi odstíny šedi a rozlišením 160x160 pixelů toho graficky zvládne daleko méně než PDAčko s rozlišením 320x480 pixelů a 16bitovou grafikou (65.535 barev).

Malý odskok k displejům

Před dalším pokračováním mi dovolte malý exkurz k displejům. Vycházím z toho, že tento seriál čtou spíše začátečníci a potenciální uživatelé, takže malé základy neuškodí...

Barva - ANO, či NE?

Zamýšlíte-li se nad nákupem nového PDAčka a cena pro vás není tím absolutně rozhodujícím činitelem, zkuste se podívat po typech s barevným displejem. Jejich cena už dnes není tak vysoká (i levnější PalmOS platforma má cenově přijatelné barevné modely pod $ 300 - třeba Treo90, či Palm m130) a barevný displej již dnes není zbytečným luxusem, za který zaplatíte velkými rozměry a krátkou výdrží baterií... Zároveň ale musím říct, že netřeba odepisovat černobílé modely, řada z nich zvládá práci s odstíny šedi a barva ještě stále není na PDA nezbytností. To platí zejména o platformách PalmOS a Epoc.

Rozlišení displeje

Bližší informaci k rozlišení displejů najdete zde. Na nejrozšířenějších platformách jsou standardy 240x320 (PocketPC) a 160x160 (PalmOS) - u PalmOS se ale situace začíná v posledních měsících měnit: objevilo se QVGRA rozlišení 240x320 a tzv. HiRes rozlišení (320x320 a 320x480). Obecně je možno říci, že kupujete-li PalmOS handheld prioritně jako diář, postačí modely s rozlišením 160x160 pixelů, které zvládne naprostou většinu "úkolů". Máte-li na displej vyšší nároky, porozhlédněte se po modelech s vyšším rozlišením - nejlépe v klidu v prodejně s PDA.

Je jasné, že vyšší rozlišení znamená víc informací na displeji, jemnější obrázky, obsažnější mapy, víc řádků ve spreadsheetech apod... Není ale všechno zlato, co se třpytí: ta drobná písmenka, která vypadají tak fantasticky na propagačních obrázkách na www stránkách výrobců hi-res aplikací, nejsou většinou na PDA k přečtení (displej je totiž stále stejně velký, resp. malý) a slouží spíše jako přehledová zobrazení. Nutno vidět a prozkoušet!

Obrázky - prohlížení i malování...

Statická grafika je na PDA stále rozšířenější. Málokterý uživatel si nechá ujít příležitost umístit si do PDA fotografie svých blízkých , existují programy, které umožňují vytvářet celá alba, určovat typ změny obrázku, slideshow apod... Kromě prohlížečů je ale na trhu velký výběr grafických editorů, většinou bitmapových.

Filmy, videoklipy, televize

Na PDA lze přehrávat videoklipy i celé filmy. Je ovšem jasné, že se zde naráží na určité limity dané především výkonem procesorů (to platí zejména o stávající generaci PalmOS handheldů) a kapacitou paměti (a cenou paměťových karet). Přesto se objevují firmy, které na filmy na PDA sází, objevují se nové technologie na úsporné formáty a jednoho dne se i tato oblast multimédií stane standardem.

Další zajímavostí je využití PDA jako mobilního TV přístroje - i tato možnost se jistě dříve nebo později stane samozřejmostí.

I muzikant si přijde na své...

Obrazovou stránku multimédií bychom měli, zbývá probrat tu druhou, a tou je zvuk.

Po zvukové stránce jsou na tom lépe handheldy s PocketPC platformou. Mívají standardně MP3 přehrávač, mikrofon se záznamníkem a kvalitní zvukový výstup na reproduktorek, či stereosluchátka. Špičkové hry na PPC platformě jsou podmalovány plnohodnotnou muzikou a provázeny reálnými zvukovými efekty (výbuchy, výkřiky atd.). Se sluchátky za chvilku nevíte o okolním světě...

U PalmOS platformy je v tomto smyslu situace nevyrovnaná. Existuje model s hlasovým záznamníkem - HandEra330, nemá však přehrávač MP3. Pak existují modely s integrovaným MP3 přehrávačem (Clié řada N7XX, T665c), ty však nemají hlasový záznamník. Několik modelů Sony Clié má vylepšený zvukový obvod a zvládá třeba přehrát midi soubor v jakés takés kvalitě. Ostatní Palmy (s výjimkou zmíněné HandEry) mají jen "pípátko", podobné kdysi tomu na ZX Spectrum...

Hudba a zvuky, to ale nejsou jen MP3. Musím zmínit velkou zásobu muzikantského software (zejména pod PalmOS): všelijakých ladiček, metronomů, ale také programů pro komponování hudby se zápisem do notové osnovy, či do klasických muzikantských trackerů. Na PDA budete moci editovat vyzváněcí melodie a posílat je do telefonu. Učit se akordům, i těm nejsložitějším, a nechat si je přehrát.

Dneska jsme se pohybovali v oblasti grafiky a zvuků. Za týden se ponoříme do světa PDA her!