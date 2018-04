Multibankingové karty díl 2.: jak fungují?

Popis komunikace a zabezpečení

Komunikace mezi bankovní aplikací na SIM kartě a bankovním serverem probíhá prostřednictvím krátkých textových zpráv SMS "point-to-point service". Obsah zpráv vyměňovaných mezi bankovní aplikací na SIM kartě a bankovním serverem je šifrován pomocí algoritmu Triple DES a 2 šifrovacích klíčů. Každá banka má svůj vlastní pár šifrovacích klíčů, který je jim doručen z Giesecke-Devrient jako součást bankovních bezpečnostních dat při každé objednávce SIM karet RadioMobilem.

Při nahrání bankovní aplikace do SIM karty dojde k výběru šifrovacích klíčů příslušné banky, podpora ostatních bank je zablokována. Jedná se o tzv. symetrickou šifru. Formát dat a další bezpečnostní mechanismy jsou implementovány podle standardu GSM 03.48. Šifrování probíhá oběma směry, tzn. je šifrován obsah SMS zpráv zasílaných bankovní aplikací na SIM kartě do bankovního serveru a naopak. Bezpečnostní řešení Giesecke-Devrient je certifikováno firmou debis a bylo plně akceptováno bezpečnostními odděleními bank.

Popis modulu pro bankovní PIN (BPIN)

Modul pro BPIN

Přístup k některým funkcím vyžaduje zadání speciálního bankovního PINu (BPIN)

Pomocí BPUKu (vydaného zvolenou bankou) si uživatel zvolí BPIN

Pokud uživatel zadá BPIN 3-krát chybně (nemusí být nutně za sebou, pokusy se sčítají), BPIN se zablokuje

Pokud uživatel zadá BPUK 10-krát chybně, BPUK se zablokuje

Přístup k některým funkcím, tzv. autorizovaným příkazům, je chráněn zadáním kódu BPIN. Kód BPIN si zákazník zvolí pomocí BPUKu, který zákazník dostane při podpisu smlouvy v bance. Pokud zákazník zadá BPIN 3-krát chybně, je BPIN zablokován. Chybné zadání nemusí být nutně za sebou, pokusy se sčítají. Po správném zadání BPINu se čítač chybných pokusů nastaví opět na nulu. Pro odblokování musí zákazník zadat BPUK.

Pokud zákazník zadá BPUK 10-krát chybně (nemusí být nutně za sebou, pokusy se sčítají; po správném zadání BPUKu se čítač chybných pokusů nastaví opět na nulu), BPUK se zablokuje a SIM kartu již nelze využít pro bankovní služby (včetně tzv. neautorizovaných příkazů, jelikož příchozí zprávy banky lze číst až po zadání BPINu). Při pokusu o využití bankovních služeb se zobrazí zpráva "Volejte prosím Vasi banku". Funkčnost GSM je nicméně zachována. Pokud chce zákazník opět používat bankovní služby, musí požádat RadioMobil o tzv. SIM replacement a podstoupit znovu bankovní proceduru.

Popis modulu pro příchozí zprávy



V šechny příchozí zprávy banky se ohlásí pípnutím v délce asi 1 sec, na displeji mobilního telefonu se zobrazí hlášení "Nova zprava banky". Po chvíli zpráva zmizí a zobrazí se menu "Cist zpravu banky" a "Zrusit". Pokud zákazník zvolí "Cist zpravu banky", je vyzván k zadání kódu BPIN a poté může číst novou zprávu banky. Pokud nechce zprávu čí s t okamžitě, zvolí menu "Zrusit", na displeji se zobrazí zpráva "Zprava ulozena". Všechny příchozí zprávy banky jsou přístupné i později prostřednictvím menu "Dosle zpravy", které je součástí každé bankovní aplikace (opět po zadání kódu BP1N).

Popis modulu pro čtení zpráv



Součástí každé bankovní aplikace je menu "Dosle zpravy". Přístup do tohoto menu je chráněn zadáním kódu BPIN. Po vstupu do menu "Dosle zpravy" se zobrazí menu "Historie" a "Archiv".

Popis modulu pro čtení zpráv - Historie a Archiv



Historie - všechny příchozí zprávy banky se ukládají do této položky, která funguje jako tzv. cyklický registr. Nejnovější zpráva se uloží na první místo a poslední uložená se bez jakékoli výzvy zákazníkovi vymaže, celkem jsou v položce "Historie" max. 4 zprávy. Po vstupu do položky "Historie" se zákazníkovi zobrazí "preview" uložených zpráv, tzn. prvních 10 znaků zprávy č. 1, .., až zprávy č. 4. Po zvolení příslušné zprávy se zobrazí zpráva celá, po jejím přečtení se zobrazí menu "Nearchivovat", "Do slozky 1 ", "Do slozky 2", Do slozky 3". Pokud zákazník zvolí položku "Nearchivovat", bude zpráva časem z p o ložky "Historie" vymazána bez jakéhokoli upozornění. Pokud zákazník zvolí položku "Do slozky 1 ", bude zpráva uložena do položky "Archiv", ve které zůstane i po vymazání zprávy z položky "Historie". Bude trvale vymazána teprve tehdy, zvolí-li zákazník po p řečtení jiné zprávy rovněž menu "Do slozky 1", opět bez jakéholiv upozornění, je to na odpovědnosti zákazníka. Podobný postup platí i pro další položky - "Do slozky 2", Do slozky 3".

Archiv - slouží jako tzv. pevný registr pro zprávy, které chce zákazník z nějakého důvodu archivovat pro pozdější použití, viz postup uvedený výše. Obsahuje max. 3 zprávy. Po vstupu do položky "Archiv" se zákazníkovi zobrazí "previev~" archivovaných zpráv, tzn. "S1:" (obsah Složky 1 ) a 7 znaků archivované zprávy, atd. Po zvolení prislušné zprávy se zobrazí zpráva celá. Zpráva se vymaže bez jakéhokoliv upozornění teprve tehdy, zvolí-li zákazník v menu "Historie" archivaci do téže složky.

