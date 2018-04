Můj život s Nokií 6800 (Dlouhodobé zkušenosti)

Vše podstatné o Nokii 6800 najdete z většiny v dřívějších článcích (první informace, první dojmy, recenze).

Jedním z milých prvotních dojmů této změny byla jak poloviční hmotnost, tak přibližně dvojnásobná výdrž baterie. I přechod na barevný displej jsem si vychutnal s 'greenhornským' úžasem, animované sekvence menu a plynulé zobrazení pohybu Java her.

Displej má svůj spořič, nastavitelný klávesovou zkratkou stiskem 'Menu->4->4->4' v pohotovostním stavu mobilu (tj. nezamčené klávesnici a naktivovaném Menu). Při zamknuté klávesnici po aktivaci spořiče displej znovu na 15 vteřin rozsvítíte krátkým stiskem vypínacího tlačítka, abyste mohli zkontrolovat případné nepřijaté hovory či zprávy, nebo odemknutím klávesnice.

Kdo trpí syndromem nedostatku končetin a má při hovoru kam telefon odložit, může oproti starším nokiím využít reproduktor. Ten nejrychleji aktivujete pravým výběrovým tlačítkem po přijetí hovoru a je příjemně dostatečně hlasitý. Aktivujete-li jej nechtěně přehmatem v tramvaji a nechcete se o volajícího dělit s ostatními, stiskem levého výběrového tlačítka Volby a následným zvolením nabídky v menu Telefon opět reproduktor vypnete. Reproduktor můžete zapnout/vypnout též rozevřením/zavřením klávesnice.

Koho jsem viděl mít tento model prvně v rukou, obvykle jej zkoumavě obracel, než se zeptal, jak se otevírá. "Silou, neboj se," odpovídám zrovna tak, jak bylo na tuto otázku odpovězeno mně. Kontakty na obou stranách displeje, které detekují zavřenou nebo otevřenou polohu, je prosté a výborné řešení s větší životností než kabel. Klávesnice po stranách displeje v rozevřeném stavu mobilu ve mně nevzbuzovala důvěru. Dnes pro text používám hlavně ji. Nejefektivnější je sice jen s použitím palců, však je to "jen", které je účelnější než T9. Kdo nezkusí neuvěří, kdo uvěří, nezklame se. Vnitřní klávesnice má též příjemné podsvícení, které můžete zrušit/aktivovat tlačítkem. Oproti předchozí N3310 oceňuji při psaní sms joystick, možnost pohybovat se v textu zprávy i po řádcích, nejen po sloupcích. Co mi trochu chybí, je možnost označit a zkopírovat si text, jestli to jde, nebo jsem to jen nenašel, nevím. Oceňuju také možnost rozsáhlého uložení sms a uchování odchozích zpráv. Začít psát zprávu můžete buď klasickou cestou přes menu, nebo zkratkou prostým stiskem joystiku doleva v pohotovostním stavu mobilu.

Při psaní na rozevřené klávesnici se prediktivní psaní T9 automaticky vypne. Kdo si libuje v háčkách čárkách, možná by uvítal obdobu T9 při rozevřené klávesnici, která by diaktritiku doplňovala. Jinak musí k napsání českého písmenka stisknout tlačítko úplně vlevo dole, to držet a následně mačkat klávesku, dokud se nezobrazí písmenko se žádanou diakritikou. Tlačítko se musí držet, nejde ho jen stiskem aktivovat, což pro ty, co nemůžou bez češtiny být, není nejšikovnější.

Ukládají se přijaté i odeslané zprávy. Přes 'Menu->Zprávy->Textové zprávy->Mé složky->Volby (Otevřít,Přidat,Přejmenovat,Smazat)' si sms můžete přehledně roztřídit do složek. Hodilo-li by se vám posílat vícero SMS najednou, bez postupného vybírání adresátů? Můžete tak učinit pomocí tzv. rozdělovníků, 'Menu->Zprávy->Textové zprávy->' a buď založit nový rozdělovník 'Rozdělovníky->Volby->Přidat seznam' nebo doplnění existujícího 'Rozdělovníky->Ukázat seznam'.

SMS nebo poznámky si lze přehrát do PC k uložení, zkompletování, úpravám a podobně.

U N3310 jsem nebyl zvyklý na kalendář, a tak jsem si chvíli zvykal, že upomínku najdu právě v něm cestou v menu 'Organizér->Kalendář->(vybrat den v kalendáři)->Zapsat poznámku->Upomínka'.

Další celkem milý posun je nápověda. Při očekávání podobnosti položek ze zkušeností z dřívějších typů (třeba Upomínka), bývá těžší se zorientovat, než když jde o úplnou novotu. Právě očekávání je brzdou úspěchu, ale pokud se zarazíte nad některou položkou menu 15 vteřin, zobrazí se stručná nápověda. Není to sice žádný článek z Technetu, funkci nebo princip položky však přiblíží aspoň krátkým popisem.

Jeden z dalších milých posunů Nokie 6800 oproti starším typům je možnost uložit si vícero druhů poznámek k jedné položce telefonního seznamu kontaktů. K tomu musíte mít v nastavení aktivovánu možnost ukládat kontakty i nebo jen do paměti telefonu. Přidáte je jednoduše volbou Jména(Kontakty)->Nastavení->Používaná paměť->Telefon a SIM. V telefonním seznamu kontaktů pak jednotlivý kontakt můžete rozšířit buď o další telefonní číslo s grafickou značkou - Normální, Mobilní, Domů, Kancelář, Fax anebo o typ textu - Email, Webová adresa, Poštovní adresa či Poznámka. V detailu kontaktu se vám též zobrazí krom zmíněných čísel nebo typů textu ke které Skupině volajících osoba náleží. Skupiny volajících si můžete přidávat a upravovat v položce menu Jména(Kontakty) - pravé výběrové tlačítko v pohotovostním stavu mobilu. Skupiny volajících se vyplatí pěstovat a udržovat asi jen pro managerské uplatnění. I při větším počtu známých jsem v tom pro osobní účely smysl moc nenašel.

Po přečtení článků o tomto typu věřím, že s ní naleznou potěchu i manageři, na druhou stranu zvláště hravé povahy. Díky kvalitnímu displeji a joysticku si můžou zahrát Java hry, které hravě zastanou automaty z pojízdné maringotky, co před léty (pokud nejezdí dodnes) jezdívala z místa na místo a kam se chodívali pařani za dvoukorunku odreagovat, v divokém pípotu u otočného áčka zuřivě smažícího asteroidy nebo pacmana vyžírajícího z bitmapy všechen salát. S tou výhodou, že dnešní krabičky, s kterými si lze hrát, se oproti maringotce snáze vejdou do kapsy a nepotřebují nafukovací kolečka.