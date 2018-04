MSI MS-2500 - kapesní základní deska?

Společnost MSI respektive Micro-Star International známe především jako výrobce základních desek nejrůznějších typů a mimo jiné také například jako výrobce grafických karet a dalších počítačových komponent. S nebývalým rozvojem informačních a všeobecně všech počítačových technologií a s tím spojeného stále se zvyšujícího prodeje notebooků a dalších typů kapesních zařízení se zřejmě společnost MSI rozhodla "s tím něco udělat". Vývojáři firmy vsadili na osvědčenou platformu PDA s operačním systémem Windows CE, jedná se tedy o pravé a nefalšované Pocket PC podle specifikací Pocket PC 2002. MSI chce tak se svým prvním Pocket PC MS-2500 získat alespoň malý podíl na stále se rozrůstajícím trhu s PDA, co všechno tedy MS-2500 umí?



Design celého přístroje nemá žádné ostré hrany, o čemž se můžete přesvědčit na dvou fotografiích. Pokud čekáte nějaké převratné novinky jako například procesor Intel XScale nebo něco takového, asi budete zklamáni, nic takového totiž model MS-2500 neobsahuje. S rychlostí Pocket PC ale budete určitě spokojeni, výkon osvědčeného RISC procesoru Intel StrongARM SA-1110 s taktem 206 MHz bude pro současné aplikace pro Pocket PC ještě nějaký čas bohatě stačit. TFT displej s úhlopříčkou 3,5" s typickým rozlišením 240x320 bodů je schopný zobrazit 65536 barev, o paměťová rozšíření a další případné připojitelné periférie se starají sloty pro karty typu Compact Flash a Secure Digital. Paměti není nijak mnoho, 32 MB SDRAM pro základní použití ale bohatě stačí. Operační systém + Pocket Office atp. je uložen ve 32 MB paměti flash ROM, můžete tedy kdykoliv upgradovat na vyšší verzi systému.



Synchronizace dat se stolním PC či notebookem je možná přes kolébku/USB port nebo RS-232 rozhraní či infraport, Bluetooth bohužel MS-2500 neobsahuje (škoda, výtečně by se hodil zejména k základním deskám od MSI představeným na letošním CeBITu, které jsou standardně vybaveny právě tímto typem bezdrátového rozhraní). O napájení se stará integrovaný lithium-polymerový akumulátor, který bohužel není výměnný. MS-2500 mimo nezbytného reproduktoru obsahuje stejně jako mnoho dalších Pocket PC i integrovaný mikrofon pro záznam hlasových poznámek. Zda se MSI podaří MS-2500 prodávat v dostatečném množství, aby se vyplatil jeho další vývoj, to ukáže až čas a hlavně cena zařízení.