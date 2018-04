MsgClipper pro Psion - malá utilita pro práci se schránkou

Program MsgClipper 1.00 je prvn ím dílem - "klubovým projektem" - českého serveru www.PsionKlub.cz. Jedná se o malou aplikaci, která má za úkol upravovat text ve schránce (clipboardu) tak, aby jej bylo bez problémů možné odesílat v e-mailech nebo SMS zprávách. Samozřejmě, že odesílání textů samo o sobě žádné problémy nezapříčiňuje, ovšem texty s českou diakritikou (háčky, čárky) odeslané v e-mailu z Psionu se u příjemce s MS Outlook pravděpodobně příliš čitelně nezobrazí. Dvojnásob to pak platí při posílání SMS zpráv - mobilní telefony si s češtinou už vůbec neporadí. Řešením je jistě psát bez české diakritiky, ovšem když zrovna potřebujete do e-mailu zkopírovat nějaký český text (např. z textového editoru Word), pak je již pro správné zobrazení nutné tento text o diakritiku ochudit. Ruční nahrazování speciálních českých znaků základními znaky z tabulky ASCII by bylo jistě zdlouhavé a nepříjemné, právě tento úkol proto s přehledem řeší představovaná aplikace MsgClipper.

Instalace programu je zcela standardní - stačí tedy spustit 11 kB soubor SIS a vybrat disk, kam se má program nainstalovat. Jazykem programu MsgClipper je v aktuální verzi pouze angličtina, ovšem vzhledem k triviálnosti ovládání by se daly klidně překousnout i exotičtější jazyky.

MsgClipper se spouští klasicky z lišty Extras, po spuštění se objeví hlavní (a jediné) ovládací okno programu, které ukazuje náhled na obsah schránky a nabízí tlačítka pro práci s programem. Program si při spuštění (nebo přepnutí se do programu) automaticky načte obsah schránky, který je pak možné ihned upravovat.

Pro odstranění diakritických znamének z textu slouží tlačítko "CZ -> ASCII"; tato funkce je dostupná i stiskem Ctrl+A. Všechny specifické české znaky v textu jsou nahrazeny znaky bez diakritiky, jiné změny se na textu neprovedou (nepočítaje ztracené formátování, pokud jste jako podklad použili formátovaný text).

Další funkce programu je určena zejména pro psaní SMS, neboť umožňuje minimalizovat velikost SMS zpráv a vtěsnat tak do jedné zprávy více slov při zachování dostatečné srozumitelnosti. MsgClipper toho dosáhne tak, že z textu ve schránce odstraní všechny mezery a počáteční písmena jednotlivých slov převede na velká písmena. Výsledkem je často výrazně kratší zpráva,aniž by to zabraňovalo její čitelnosti.

Tato funkce se vyvolá tlačítkem "COMPRESS" nebo klávesovou zkratkou Ctrl+C.

Poslední tlačítko "SWITCH" (klávesa Enter) slouží pro rychlé přepnutí do posledně používané aplikace, MsgClipper přitom zůstane běžet na pozadí a je připraven k dalším úkolům. Chcete-li jej znovu použít, stačí jej vyvolat z nabídky běžících aplikací nebo z lišty Extras; velmi elegantní možností je však použití klávesové zkratky Ctrl+čárka, která MsgClipper přenese do popředí (v návodu je poněkud nešťastně použito označení Ctrl+Help, které nefunguje na Psionu netBook).

Ačkoli je MsgClipper svým provedením velmi jednoduchá aplikace, může ušetřit mnoho práce nejen při komponování e-mailů a "esemesek". Své opodstatnění najde na kapesním počítači všude tam, kde je potřeba zbavit text českých diakritických znamének. Díky automatickému načítání textů ze schránky a opětovnému ukládání upravených textů zpět do schránky umožňuje rychlou a komfortní práci, kladně hodnotím také dostupnou klávesovou zkratku pro přístup k běžící aplikaci. Program převádí české znaky z Psionu bezproblémově, nelze však počítat s tím, že uspějete při převodu českých znaků z internetu, kde mohou být použita různá kódování češtiny (konkrétně jsem narazil na problém s kódováním ISO 8859-2).