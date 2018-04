MS Smartphone, nová herní platforma?

Emulátory jsou vděčné téma nejen pro programátory. Ti se totiž nemusí starat o to, jaké programy a hlavně hry se budou v emulátoru emulovat a s naprogramováním emulátoru tak vlastně přijdou rovnou k hotovému. Mezi nejčastěji vyvíjené emulátory tak patří především emulátory starších (kdysi "domácích") počítačů a herních konzol, které je většinou možné relativně rychle emulovat na současných komunikátorech, smartphonech a různých typech kapesních počítačů.



Platforma MS Smartphone Microsoftem nově avizovaná v rámci rodiny operačních systémů Windows Mobile (označení roku není vůbec důležité) se sice na trhu zatím nijak výrazně neprosadila, což se ale do budoucna může změnit s rozšířením nabídky smartphonů právě s operačním systém od Microsoftu. Na platformě MS Smartphone si můžete s pomocí emulátorů nově zahrát několik tisíc her z různých typů herních konzol a 8-bitových počítačů. Surreal Services zatím nabízí tři emulátory - gnuboy, PocketSNES a PocketClive. Všechny tři emulátory jsou dostatečně známé a není tedy nutné zabývat se jejich historií. Portace všech tří emulátorů má původ v jejich verzi pro Windows CE, ze které je nebylo zase tak těžké převést pro MS Smartphone.



Emulátor kapesní herní konzole Game Boy s názvem gnuboy je volně šířitelný a nemusíte za něj nic platit. Současná verze emulátoru je otestovaná pouze na MS Smartphone od Orange, nevidím ale důvod, proč by nemohla fungovat i na jiných mobilních telefonech třídy Smartphone. Emulátor gnuboy podporuje jak klasický Game Boy, tak i jeho barevnou variantu Game Boy Color. Hry jsou emulovány v plném rozlišení včetně zvuku a zvukových efektů, při zapnutém zvuku se ale bohužel emulátor dost zpomaluje (malá rychlost procesoru smartphonu), vlastnosti zvuku si ale naštěstí můžete nastavit v preferencích emulátoru. Game Boy ROMky si musíte sehnat sami (na internetu je jich víc než dost), pro jejich výběr v telefonu slouží jednoduchý souborový requester. Podporovány jsou i ROMky zabalené v GZIPu. Ovládání gnuboy je možné přes konfigurovatelné klávesy a pro každou hru si můžete nadefinovat vlastní kombinaci ovládacích kláves.



































Emulátor PocketSNES rovněž není nutné blíže představovat. Her pro SNES existuje snad ještě víc než pro Game Boye, díky většímu nativnímu rozlišení SNESu ale na MS Smartphone přijdete o nějaké pixely. Emulátor lze provozovat jak v portrait, tak i v landscape módu, v každém z nich jsou ale vynechány některé zobrazované body. Na Orange SPV je bohužel port PocketSNESu dost pomalý (mimochodem na Sony Ericssonu P800 také), což by se ale mělo změnit s příchodem nové generace MS Smartphones s 200 MHz procesory XScale. Hratelné jsou zatím pouze "neakční" hry jako třeba šachy, různé deskové hry apod. Emulátor zatím podporuje pouze některé ROMky s menší kapacitou a protože některé z nich navíc vyžadují speciální čip obsažený přímo v jednotlivých cartridges, nebudou všechny ROMky fungovat. Podpora zvuku je minimální a dle autora emulátoru není zatím otestována.Poslední perličkou mezi emulátory pro platformu MS Smartphone je emulátor ZX-Spectra s názvem PocketClive. Také PocketClive patří mezi public domain software a je tedy zcela zdarma. Zdarma je i několik tisíc her, které si můžete stáhnout například na velmi známém serveru http://www.worldofspectrum.org . Původní PocketClive pro Windows CE je port emulátoru FUSE 0.4 a verze pro platformu MS Smartphone je pak následně portem PocketClive 2B. Součástí emulátoru jsou i potřebné ROMky, jejichž použití a volnou distribuci uvolnila společnost Amstrad pro autory emulátorů. PocketClive podporuje snapshoty her a programů ve formátu TAP, TZX, Z80 a SNA pro ZX-Spectrum 48K a Spectrum 128K. Emulátor funguje pouze v landscape módu, ve kterém z nutnosti vynechává při zobrazení některé pixely. Emulován je i zvuk produkovaný beeperem ZX-Spectra a ovládání pomocí několika typů emulovaných joysticků.