MS Bluetooth za 14 dnů - Agenda Fusion 4.5 - a další aktuality

Memory Stick Bluetooth v Evropě v polovině září

Bluetooth karty Sony Memory Stick PEGA-MSB1 by se měly začít prodávat v Evropě v polovině září, a to za 200 EUR. Na trh by sem měla přijít spolu s gamepadem PEGA-GC10 (40 EUR) a klávesnicí PEGA-KB20 (60 EUR). Informaci přinesl německý heise on-line.

Firma Sony včera poskytla majitelům NR70 a T665 opravný patch, který prý řeší některé problémy při čtení MS karty.

Roller - netradiční kombinace

Výrobci stylusů se snaží dostat do svých per několik funkcí na základě nejrůznějších principů a mechanismů. Nejčastěji je to kombinace stylusu, kuličkového pera či mikrotužky, přičemž přepínání těchto funkcí funguje podobně jako u kuličkových vícebarevných per.

Výrobce pera Roller Ball Pen Duo jde na celou věc jinak - stylus najdete jednoduše na jednom konci a propisku na druhém. Pero vypadá velice elegantně. Pero není nejlevnější - stojí $30, ale je velmi reprezentativní.

da Vinci by se divil!

Čekali jste na propracovaný vektorový grafický program pro PalmOS? Vyzkoušejte Leonardo - včera jej vydala v první verzi firma WireJunkie, můžete jej důkladně vyzkoušet v 30denní trial verzi. Plná verze stojí $24,95.

Program má opravdu řadu v PalmOS dosud málo vídaných schopností, zejména paletek pro práci s obrázkem, ale taky třeba 999úrovňové "undo". Největší velikost obrázku může být neuvěřitelných 20 metrů čtverečních. Firma prý pracuje i na desktopovém programu, který umožní obrázky z PalmOS ukládat na PC a tisknout na tiskárně.

Scottova mobilní vesta 2.5

Na cestě mezi druhou a třetí řadou je SCOTTeVEST 2.5.

Za $140 můžete koupit módní doplněk, který je jako stvořený pro mobilního člověka dnešní doby. Oproti "dvojce" přidal výrobce několik dalších kapsiček, držáků a přihrádek, ve kterých se vaši elektroničtí miláčci určitě neztratí...

Agenda Fusion 4.5

Po nové verzi diáře Pocket Informant nezůstal pozadu ani výrobce dalšího PocketPC diáře Agenda Fusion - firma Developer One. Zdá se, že Agenda Fusion rychle opouští pozici jednoduššího PPC diáře a přidává další a další pohledy na data a schopnosti práce s nimi.

Ve verzi 4.5 nyní můžete vytvářet opakované položky i nové kontakty. Vylepšena je práce s kategoriemi a pod lepší kontrolou je nyní nastavování typů, velikosti i barvy fontů. Je podporováno vytáčení čísla, vylepšen výběr datumu a řada dalších vylepšení a funkcí.