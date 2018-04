Mr. Lin(x): Výměna reklamních bannerů je zdarma

Na český internet vstupuje nová služba - bezplatná výměna reklamních mezi jednotlivými servery. Služ ba se jmenuje Mr.Lin(x) (http://mr.linx.cz ) a na jejím vývoji spolupracovaly dvě české internetové firmy, které již mají zkušenosti s náročnými projekty: Clark NetProject s.r.o. a Mobil server s.r.o. .

Každý, kdo se chvíli pohybuje ve světe Internetu pravděpodobně zjistí, že jeho WWW prezentace je pouze malá kapka v informačním moři a šance, že někdo najde právě jeho informace je statisticky velice malá. Proto vznikl systém Mr. Lin(x), který umožní všem správcům a majitelům WWW stránek zvýšit povědomí o svých stránkách umístěním reklamního odkazu na stránkách jiných serverů. Systém je vhodný pro využití jak na str á nkách komerčních (prodej produktů, nabídka služeb, e-mazíny atp.), tak i pro stránky nekomerční - a to hlavní: jeho použití je zdarma

V čem je Mr. Lin(x) pro český internet zajímavý?

Je třeba si uvědomit, že již i na českém internetu je obrovské množství stránek s nejrůznějším obsahem a jen velmi těžko se lze v takovém objemu dat orientovat. Zapsáním nové stránky do databáze vyhledávačů péče o její propagaci nekončí - je třeba ji zviditelnit. Výhodu samozřejmě mají velké firmy, které si mohou koupit reklamní pruhy na těch nejnavštěvovanější c h serverech - ale co s pěknými stránkami, na jejichž propagaci nemá autor peníze, nehledě na to, že od nich neočekává finanční efekt ?

Právě v takové situaci přichází na pomoc Mr. Linx. Na tomto serveru ( http://mr.linx.cz) je možno si bezplatně zažádat o výměnu reklamního odkazu s ostatními (servery) stránkami českého internetu - vše probíhá automaticky, stačí vyplnit dotazník, kde je nutno uvést adresu stránky, její charakter a také určit, na jakých serverech se má nebo ne m á zobrazovat. Například lze vyloučit její zobrazování ze serverů se sexuální tématikou, nebo z firemních serverů.

Na základě této registrace Mr. Lin(x) vygeneruje HTML kód, který stačí přidat do vlastních stránek. Poté je třeba vyrobit reklamní pruh propagující vlastní stránky (rozměry 400 x 50 bodů, maximálně 10 KB) a odeslat jej jednoduše e-mailem panu Linxovi. Mr. Lin(x) se postará o to, aby dodaný reklamní odkaz byl na stránkách jiných serverů zobrazen tolikrát, kolikrát byly na Vašich stránkách zobrazeny reklamní odkazy jiných stránek. Výměnný poměr s ostatními účastníky je tedy přesně 1:1.

Jaké jsou výhody systému Mr. Lin(x)e?

Především je zdarma a běží plně automaticky, takže se nemusíte o nic starat.

Vaše stránka se efektivně propaguje na stránkách všech ostatních uživatelů služby, a to za pomocí reklamního odkazu (banneru), jenž jste vytvořili

Je to jednoduché - stačí přidat dodaný HTML na Vaši stránku. Není potřeba žádný script na straně vašeho serveru, o všechno se stará Mr. Linx.

Mr. Linx v podobě jednoduché a přehledné statistiky ukáže, kolikrát byl Váš reklamní pruh zobrazen na ostatních stránkách a kolikrát na vašich stránkách byly zobrazeny cizí reklamní pruhy.

Mr. Linx vám také spočítá, kolikrát si kdo na Váš reklamní pruh kliknul - díky tomu můžete odhadnout, zda není vhodné pruh vyměnit za atraktivnější, méně okoukaný.

Mr. Linx vám podle počtu zobrazení reklamních pruhů na Vašich stránkách jasně napoví, kolikrát byly stránky navštíveny!

Mr. Linx je umístěn na páteřní síti CesNet, jednoho z nejrychlejších a nejlépe propojených českých internetových providerů. Díky tomu se nemusíte bát, že by reklamní pruhy od Mr. Linxe vaše čtenáře zdržovali - jde to prostě hladce.

Velikost reklamního banneru je odlišná od běžně používaných inzertních rozměrů - díky tomu nemůže dojít k záměně s komerční, placenou reklamou.