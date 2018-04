mPhoneSchedule - pro zapomnětlivé majitele telefonních komunikátorů

mPhoneSchedule je velmi jednoduchý program, který automaticky dokáže zapnout či vypnout telefonní část na vašem kapesním počítači.

Program je určen pro zařízení na platformě Pocket PC 2003 Phone edition. V paměti zabere pouhých 82kB.

S aplikací se velmi dobře manipuluje. Je v ní pouze jedna záložka, ve které je 7 řádků. Každý odpovídá určitému dnu v týdnu. Zapnutí a vypnutí telefonní části si můžete pro každý z nich nastavit individuálně. Program je sice velmi jednoduchý, ale jsou zde všechny důležité funkce, co využijete.

Jak již bylo napsáno, v okně programu je 7 důležitých řádků, které odpovídají dnům v týdnu. Před názvem dne je okno, ve kterém stačí označit, jestli chcete pro daný den funkci automatického vypnutí a zapnutí telefonní části využít. Za názvem dne jsou dvě větší okýnka. První je phone on – kdy se má telefon zapnout a phone off – tím se naopak vypíná.

Pokud nebudete chtít mít automatizaci individuálně na každý den jinak, tak vespod obrazovky za textem Use Monday for all days si můžete zaškrtnout nastavení podle pondělí pro všechny dny stejně.



Aplikace stojí $8.99, k dispozici je také 15ti denní zkušební verze. Jak plnou verzi programu, tak i demo si můžete stáhnout nebo koupit ZDE.

Jelikož si vypínám telefonní část na noc na mém Dataphone II, tak jsem si program velmi oblíbil. Aplikace je navíc zcela automatická, takže vypne či zapne telefonní část, i když je kapesní počítač vypnut.