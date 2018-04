mPhone 2.5, špičkový phone manager pro Pocket PC

Protože bez vhodného příslušně specializovaného softwaru žádný kapesní počítač sám o sobě s mobilem neumí pracovat na odpovídající úrovni (až na výjimky například v podobě Pocket PC Phone Edition respektive různých "dataphonů", kde je to ale vyřešeno většinou opět s pomocí softwaru různých výrobců), bývá obvykle nezbytné pořídit si nějaký profesionální phone manager pro správu kontaktů, práci se SMS popřípadě další doplňkové služby. Jedním z nejzajímavějších programů tohoto typu je mPhone 2.5 společnosti MOBEM Technologies prodávaný ve verzích Standard (16 USD) a Professional (25 USD). K některým Pocket PC prodávaným v různých regionech je dokonce mPhone bundlován zdarma v rámci "přidané hodnoty" tak obvyklé hlavně v USA či asijských zemích - například u Fujitsu Siemens Pocket LOOXu prodávaném na asijských trzích dostanete mPhone přímo na CDčku společně s ostatním doplňkovým programovým vybavením. Protože mPhone patří mezi profesionální phone managery, nemá příliš mnoho kompromisů a může svým uživatelům dobře posloužit nejen při vytáčení čísel, ale hlavně při již zmíněné správě kontaktů a telefonních čísel, při posílání a čtení SMS zpráv a u verze Professional také při zasílání obrázkových log a vyzváněních melodií na různé typy mobilních telefonů. Výhodou mPhone je podpora různých typů kódování u mnoha evropských jazyků (češtinu podporuje samozřejmě i Sunnysoft GSM Manager) a podpora UNICODE kódování, samotný program je dostupný v anglické, německé, francouzské, italské, polské a v několika dalších jazykových lokalizacích.















Mimo možnosti synchronizace a správy kontaktů / tel. čísel na SIM kartě nebo v paměti mobilního telefonu (včetně možnosti ochrany importované databáze kontaktů heslem a jejím automatickým ukládáním "do bezpečí" na paměťovou kartu) můžete celý tel. seznam kdykoliv zazálohovat nebo obnovit. Aktuální verze mPhone 2.5 podporuje většinu starších i novějších mobilních telefonů včetně Nokia 6310, 6510, 6610, 7210, 7650, 8910, Philips Fisio 820, Siemens S45, Samsung A-400, Sony-Ericsson T68i a mnoha dalších včetně možnosti plné synchronizace vícepoložkových kontaktů (standardy IrMC Level-3/4) u těchto novějších typů mobilních telefonů připojených k Pocket PC přes infračervený port nebo přes rozhraní Bluetooth. Protože při aktivním využívání možností bezdrátového rozhraní Bluetooth by bylo dost nepohodlné pořád manipulovat současně s kapesním počítačem i s mobilním telefonem, obsahuje mPhone vlastní (celkem komfortní) skenovatelný Dialer umožňující rychle vytočit libovolné číslo a používat tak například headset připojený k Pocket PC bez nutnosti vytahovat před či během telefonování mobil z kapsy.Posílání a čtení SMS zpráv je podobné práci s e-maily. Máte tedy k dispozici klasické adresáře pro příchozí, odchozí a poslané zprávy, stejně jako pro zprávy rozepsané nebo smazané. Ke každé SMS zprávě můžete nechat automaticky připojit svůj jednoduchý elektronický podpis přesněji řečeno takřka libovolnou SMS signaturu, příchozí SMS se mohou automaticky třídit nebo posílat na adresy v kontaktech Pocket Outlooku. Pro větší pohodlí si podobně jako v mnoha mobilních telefonech můžete předem nadefinovat vzorové SMS nebo často používané zprávy, které pak lze použít jako předlohu pro posílanou SMS zprávu. Nemusím snad zdůrazňovat, že kapesní počítač poskytuje nesrovnatelně větší paměť na SMS zprávy než mobilní telefon, nehledě k jejich výrazně komfortnější správě a čtení v Pocket PC než na displeji typického mobilního telefonu. mPhone umí pracovat se SMS zprávami až do délky 39 000 znaků (ano, čtete správně, opravdu je to až 39 tisíc znaků), takto dlouhé SMS ale můžete samozřejmě odesílat pouze z/na vybrané typy mobilních telefonů a pouze tam, kde to mobilní sít podporuje. Pokud jste si oblíbili speciální typy SMS zpráv, jako jsou Flash SMS nebo SMS zprávy s blikajícími slovy v textu, můžete být klidní, i tento typ zpráv lze s odpovídajícím mobilem (Nokia) bez problémů posílat a přijímat.mPhone Professional umí navíc ještě vytvářet, editovat a posílat loga a obrázky (loga operátorů, startovací loga, obrázkové zprávy apod.) ve formátech využitelných na mobilních telefonech Nokia a Siemens, součástí programu je totiž vlastní jednoduchý grafický editor. Grafický loga a obrázkové zprávy lze třídit a uchovávat v paměti Pocket PC stejně jako vyzváněcí melodie ve formátu MIDI, které umí mPhone 2.5 Professional rovněž editovat a posílat na mobilní telefony značek Nokia a Motorola. Program by měl teoreticky podporovat i vícehlasé melodie, protože ale nemám žádný mobil který by byl něco takového schopen přijmout a přehrát, nemohl jsem tuto funkci vyzkoušet. Na webových stránkách společnosti MOBEM najdete i poměrně detailní návody jak zprovoznit mPhone s Pocket PC iPAQem 3870/3970 a Fujitsu Siemens Pocket LOOXem přes jejich integrované rozhraní Bluetooth nebo všeobecně jakékoliv Pocket PC s infraportem či přes sériový kabel ve spolupráci například s mobilními telefony Sony-Ericsson T68, Nokia 7110, 6210, 8210, 8250, 8810, 6110, 6150. Na webu najdete i návody pro zprovoznění mPhone s různými Bluetooth Compact Flash kartami různých značek jako třeba Anycom nebo Pretec.Dle mého názoru je mPhone zatím vynikající a patrně i nejkomfortnějším phone managerem pro Pocket PC a zejména aktuální verze mPhone 2.5 nechává konkurenci v mnoha ohledech a zejména v nabídce funkcí dalekou za sebou. Pokud ale u tohoto typu programů vyžadujete české lokalizované prostředí, budete se muset spokojit s také relativně slušnými službami celkem populárního Sunnysoft GSM Manageru.