MP3 v Tungstenech? - 512 SD karty - a další aktuality

MP3 pro Tungsten T

Aerodrome Software finišuje se svým AeroPlayerem - audiopřehrávačem, který by mohl být historicky prvním, který přinese MP3 do palmu Tungsten T. Zatím ale přehrávač podporuje pouze soubory formátu ogg/vorbis, podpora WAV a MP3 jsou přislíbeny až do dalších verzí. MP3 ale lze pomocí dalšího software do podporovaného formátu zkonvertovat. Firma zveřejnila první veřejnou betaverzi, kterou si můžete stáhnout zde.

BlackBerry 6510

Research In Motion přestavil nový handheld - tento BlackBerry bude mít pořadové číslo 6510 a kromě přenosu dat nabídne i hlasové spojení - jinými slovy telefon. Zařízení BlackBerry zazářilo na americkém trhu jako on-line mobilní e-mailery a jeho praktickou klávesničku si dnes patentují i velcí PDA výrobci (Handspring, Palm a pod.).

BlackBerry 6510 má rozměry 115x75x24 mm a váhu 160 gramů. 900 mAh Li-Ion baterie dá handheldu životnost 75 hodin stand-by a 165 minut hovoru. Monochromní displej s rozlišením 160x100 pixelů. Klávesnička je QWERTY, má 33 kláves. Paměť má kapacitu 8 MB, port je mini USB. Handheld stojí 499,99 USD. Dostanete PIM softwarem Web browser a Emailer, operačním systémem je Java.

Počasí do PDA snadno a rychle

Portál AccuWeather nabízí v rámci svých služeb též novou službu pro majitele handheldů s PalmOS či PocketPC. Grafická předpověď počasí je připravována zatím pro 160 měst v USA a je zatím zdarma. Firma se v příštím roce chystá službu rozšířit i na další zařízení. Pro nás valný význam nemá, předpověď počasí v městech Evropy naštěstí nabízejí produkty Infuzer, WorldMate či Weather Manager.

512 SD karty...

se dostávají do prodeje - třeba v shopu Amazon stojí 442 USD. PC Mall nabízí SD kartu Lexar 512 MB za 339 USD, Gateway prodává 512 MB SD kartu SimpleTech za 365 USD.