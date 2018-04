MP3 přehrávač pro telefony Ericsson

Ericsson se již před delší dobou poučil o tom, že na výrobcích je záhodno vydělávat dvakrát. Nejprve na výrobku samotném a pak na doplňcích. Jedním z takových doplňků jsou samozřejmě věci jako pouzdra, hands-free sady, nově ale také chatboardy a úplně nejnověji pak MP3 přehrávače, které právě přicházejí na český trh.

S MP3 přehrávačem určeným pro telefony Ericsson bychom vás chtěli nyní seznámit v této recenzi. MP3 přehrávač Ericsson pojmenoval s notnou dávkou fantazie jako HPM-10, ale my mu nadále budeme říkat MP3 přehrávač...

MP3 přehrávač Ericssonu není klasickým MP3 přehrávačem, jako například výrobky Rio Diamond. Bez mobilního telefonu totiž nefunguje - mobilní telefon mu slouží jako ovládací a zobrazovací rozhraní. Samotný přehrávač pak obsahuje především stereosluchátka s mikrofonem a s tlačítkem pro přijetí hovoru, dále paměťovou kartu MultiMediaCard (MMC) o kapacitě 32MB (koupit si ale můžete i větší kapacitu) a v balení dostanete ještě jednu úchytku sluchátek, kterou si můžete sluchátka přichytit k oblečení, abyste je někde neutrhli, když neposloucháte. Sestavu doplňuje čtečka (a zapisovačka) MMC karet + CD se software.

Filosofie Ericsson MP3

Princip je jednoduchý - MP3 přehrávač nepřehrává sám, ale jen v případě, když je přichycen na spodním konektoru telefonů Ericsson. Pozor, MP3 přehrávač funguje jen s novými telefony na 3V architektuře, nerozchodíte jej s T10/T18 a staršími modely - funguje s T28/R320/R310 a dalšími 3V telefony, které přijdou na trh.

Osobně si nemyslím, že Ericsson přinese MP3 přehrávače i pro starou řadu mobilů - není to totiž zdaleka tak jednoduché, jako u chatboardu, kde stačilo emulovat klávesnici. Firmware nových Ericssonů je již na rozšíření funkčnosti skrze systémový konektor přizpůsoben, takže když připojíte MP3, automaticky se vám menu Příslušenství rozšíří o MP3 přehrávač a můžete jej z telefonu plně ovládat. S tím ale také souvisí to, že některý, byť 3V telefon, ohlásí, že vyžaduje upgrade firmware - pak nezbývá, než naběhnout do servisu Ericssonu a poprosit o upgrade.

Jak to funguje?

Výhodou tohoto přístupu je, že celý MP3 přehrávačobsluhujete z telefonu - na displeji se vypisuje menu přehrávače, kde můžete nastavovat výšky a hloubky, jakož i hlasitost, můžete se posouvat v písních vpřed i vzad a samozřejmě telefonovat. V menu si také můžete nastavit, jak se má MP3 přehrávač chovat, když jej připojíte do telefonu - zda má ihned začít přehrávat, zda má nahodit na displej menu atd.

Asi nejlepší je nastavit si automatické přehrávání - můj tip: stačí vysunout a zasunout MMC kartu a už se přehrává.

MP3 přehrávač je velmi praktická věc pro telefonování - funguje totiž i jako head-set čili bondovka a to dokonce "stereo" - tedy telefonní hovor posloucháte do obou uší. Mně osobně se velmi zalíbílo, je to podstatně příjemnější, než normální hovor, kdy posloucháte jedním uchem a pokud druhé ucho nepotřebujete na poslouchání dění kolem vás, je stereovjem telefonního hovoru luxusním požitkem. Co mne ale překvapilo, je nemožnost rozchodit hlasové ovládání pro příjem a odmítnutí hovoru s touto náhlavní soupravou, takže pro příjem hovoru musíte stisknout tlačítko na mikrofonu náhlavní soupravy, nestačí hlasový pokyn.

Ovládání MP3 přehrávače je jednoduché a pochybuji, že byste s ním měli problém, samotná reprodukce hudby je také kvalitní a pokud máte rádi sluchátka vzor "špunt", jste v pohodě.

Co mi přišlo méně v pohodě, je možnost, jak na MMC kartu nacpat vaše vybrané MP3 skladby. Dodávaná čtečka se připojuje mezi klávesnici a zároveň mezi paralelní port, variantu s USB si musíte koupit u jiného dodavatele a pokud jste USB vybaveni, doporučím o tom přemýšlet. Čtečka na paralelním portu totiž nevyniká rychlostí a co hůř, pokud máte Win2000, pak ani snadností instalace. Na dodávaném CD se totiž s Win2000 nepočítá a ovladače jsou pouze pro NT4/Win95/98 - při podrobném hledání sice najdete odkaz na web OEM výrobce, ale z přehršle zde nabízených ovladačů si vyberete jen těžko, protože neznáte typové označení původního výrobku. Mých pár namátkových pokusů nepřineslo jiný výsledek, než zádrhele ve Win2000 a následnou instalaci čtečky na Win98.

Teoreticky byste si měli pomocí čtečky MMC kartu připojit jako další disk, na který si například v Průzkumníkovi přetaháte MP3 skladby, jež si chcete přehrávat. Díky rychlosti paralelního portu to ale trvá dlouho a navíc ani ovladače pro Win98 se mi nejevily jako přehnaně stabilní. Není to sice striktně vzato problém Ericssonu, ale luxusu práce s paralelním portem, na výrobek to ale vrhá horší světlo a USB čtečka by byla výrazně lepší.

Ericsson dodává k celému zařízení software určený pro ripování skladem do MP3 a případně přehrání skladeb na MMC kartu - jde o MusicMatch, ale pokud jste spokojeni se svým oblíbeným programem, není důvod měnit.

Celkem 32MB, které máte k dispozici na dodané MMC kartě vystačí na zhruba 6-12 písniček dle kvality a délky skladby.

Další aktivitou Ericssonu je web věnovaný MP3 a podpoře MP3 přehrávače a to včetně možností účastnit se soutěží o nejlepší songy, hlasovat a stahovat si free tvorbu.

Manuál (anglický) najdete zde na stránkách Ericssonu.

Jaké jsou zkušenosti s používáním?

Vyjma problémů s instalací čtečky MMC karet jsou zkušenosti veskrze pozitivní. S telefonem spojeným s MP3 přehrávačem se velmi příjemně pracuje například v kanceláři, kde je hlučno - posloucháte si ve sluchátkách a jakmile přijde hovor, hudba se vypne a telefon zazvoní. Když hovor dokončíte, posloucháte dále, přitom si v klidu pracujete a nikoho nerušíte.

Trochu pozor si musíte dávat, když telefon nosíte v kapse - MP3 přehrávač, vzhledem k tomu, že je na telefon jenom nasazený, má tendenci se z něj vysadit, což samozřejmě zruší přehrávání. Dalším problémem může být, že při přehrávání nelze dobíjet telefon.

Spotřeba není tak docela kritická - při šesti hodinách přehrávání a půlhodince telefonování Ericssonu R320 tak akorát došly baterie a to není zase tak špatný výkon. Na cestu do práce a z práce spotřebu ani nepoznáte.

>b>Máte si pořídit zvlášť MP3 a zvlášť mobil? Cenově to takový rozdíl nebude - MP3 Ericssonu stojí zhruba 6000 Kč s DPH, zatímco MP3 přehrávač pořídíte za hruba 8000 Kč. Používat je můžete i bez mobilu. Nevýhodou ovšem je, že nemáte to pohodlí příjmu hovoru, navíc se sluchátky nemusíte příchozí hovor vůbec slyšet - a taháte s sebou dvě zařízení, zatímco MP3 Ericssonu je jen maličký díl k telefonu.

Co bych vám doporučil?

Pokud jste MP3 fandové a máte nového Ericssona a volných 6000 Kč, jděte do toho - myslím, že se vám to bude líbit více, než klasický MP3 přehrávač. A pokud vás MP3 nezajímá, pak mám otázku: proč jste tuhle recenzi vůbec četli?

PS: Ne, opravdu není možné přes WAP v R320 downloadovat MP3 melodie z internetu. Při rychlosti 9600 bps je lacinější a rychlejší dojít si pro Cdčko...