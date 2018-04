MP3 na Psionech - tak jsme se přece dočkali !

Idea naprogramovat přehrávač MP3 pro kapesní počítače s Epocem není sice nová, její "zhmotněné" realizace jsme se však kupodivu dočkali až nyní. Autorem ojedinělého psionního MP3 přehrávače je Alexander Zavorine , z jeho stránek si také betaverzi programu můžete stáhnout.

Console MP3 Player nepřekypuje uživatelskou přítulností, ovládání z příkazové řádky težko dnes na někoho zapůsobí, o to ale v betaverzi nejde. Podstatná je skutečnost, že program opravdu dokáže splnit svůj účel - tedy přehrávat hudbu v oblíbeném a velice rozšířeném zvukovém formátu MP3. A to vzhledem k hardwarovým možnostem Psionů není zrovna jednoduchý úkol!

Console MP3 Player zprovozníte na všech zařízeních s Epocem Release 5 (Psion Series 5mx, Revo, Series 7, netBook, Ericsson MC218, Diamond Mako), i když ne všude můžete vzhledem k nízkému výpočetnímu výkonu očekávat zázraky. Zatímco na netBooku, jehož procesor tepe frekvencí 192 MHz, lze přehrávat MP3 v běžné kvalitě 128 kbps, na stroje s 36 MHz procesorem je to příliš velké sousto - zde jsem došel k hranici 64 kbps, kdy se Psion již zadýchává. Řečeno bez použití čísel: na takové Series 5mx či Revu nebudete moci hned přehrávat MP3 z vašeho počítače, ale budete je muset (ve většině případů) nejdříve převést do nižší kvality (samozřejmě pomocí speciálního softwaru), a pak je teprve přenést na Psion.

MP3 přehrávač zabírá na disku sympatických 44 kB, kéž by tolik zabíraly i vlastní empétrojky! Přehrávač spustíte souborem EPlayM.exe (ostatně jiný zde ani není).

Program hledá MP3 soubory ve složkách Music na všech dostupných discích a vytváří si z nich abecedně seřazený playlist. Chcete-li tedy přehrávat několik vybraných MP3, musíte je nejdříve přesunout do složky x:\Music, cestu k MP3 souborům bohužel nelze v betaverzi nastavovat manuálně.

Jak jsem již uvedl, současná testovací verze MP3 Playeru nepatří mezi uživatelsky přívětivé aplikace. Ovládání je velice primitivní - pro přechod mezi MP3 soubory v playlistu slouží šipky vlevo/vpravo, Home přejde na začátek playlistu, End na konec, hlasitost se ovládá intuitivně šipkami nahoru/dolů. Ovládání hlasitosti ale zjevně nemá vliv na přístrojích s 8-bitovou zvukovou kartou (Series 5mx, Revo), zde lze pro stejný efekt použít bitový posun - PageUp a PageDown. Escape ukončí program, jakákoli jiná klávesa pak slouží jako pauza.

Přehrávání MP3 funguje na výbornou, program dokázal dekódovat a přehrávat empétrojky jak s konstantním počtem bitů na 1 sekundu (CBR), tak i MP3 s proměnnou kvalitou záznamu (VBR). Problémem, za který ale MP3 Player pochopitelně nemůže, je kvalita zvuku, který se line z reproduktoru Psiona. Inu, Psion není multimediální zařízení, jeho kvality spočívají jinde a tak od něj nemůžeme čekat žádné dokonalé podání hudby. Psionní reproduktor chrastí a skřípe, kvalita poslechu je zkrátka velice nízká.

Další daní, která se za přehrávání MP3 platí, je vysoká spotřeba energie. Při přehrávání hudby jsem na černobílých Psionech naměřil odběry v rozmezí 200 až 300 mA, což jsou hodnoty velice slušné na to, aby za relativně krátkou dobu dokázaly "vyždímat" celou kapacitu baterie. Přehrávat celá alba v MP3 je tedy vhodné jen s připojeným síťovým napájením.

I když autor programu upozorňuje na možnou nestabilitu MP3 Playeru při současném běhu s další konzolovou aplikací (jako je např. eshell), program se zdá být velice stabilní i v tomto případě a za celé mé testování "spadl" pouze jednou.