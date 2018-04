MP3 a Palm (1) - Přehrávače

Historie MP3 přehrávačů se nezačala psát až s příchodem PalmOS 5 modelů. Do svých vyšších řad modelů Clié je začala implementovat již dříve firma Sony a k některým PalmOS handheldům bylo možné již dříve sehnat hardwarový modul k MP3 - třeba Springboard k Visorům, či zařízení Porteson/PyroPro k Palmům.

Skutečný rozmach MP3 ale přinesly skutečně až PalmOS5 a Sony Clié s audio. AudioPlayer firmy Sony je určen výlučně k práci s modely Clié a k jiným handheldům se nedají dokoupit. Na trhu je ale už produktů docela dost!

RealOne Mobile Player

Realnetworks , freeware

Přehrávač od profesionálů a zadarmo! Díky jeho zpoždění po zahájení prodeje Tungstenů T vznikly konkurenční přehrávače. Nefunguje na Sony Clié.

AeroPlayer 2.2.1

Aerodrome Software, shareware 12 USD

MP3 přehrávač pro Tungsten T|C a Zire71. Umí vše podstatné v této kategorii - skiny, playlisty, ekvalizér, formáty MP3 a Ogg Vorbis, přehrávání na pozadí, vypnutí displeje atd.

Za 24,95 USD si lze zakoupit verzi s "doživotním" upgrade zdarma.

Pocket Tunes 1.8.5

NormSoft, Inc, shareware 9,95 USD

Podporovány jsou rovněž Tungsten T|C a Zire71. Umí přehrávat MP3, Ogg Vorbis a WAV. Má grafická ekvalizér, přehrávání na pozadí, vypnutí displeje, skiny, playlisty, HiRes.

PsyTexx Audio Player 1.3

Rolling Thunder Systems, shareware 9,95 USD

Zajímavý prográmek, který přináší hudbu i do starších Palmů - umí přehrávat MP3, OGG, WMA, mOD, XM, IT, S3M, WAV i další formáty, které překonvertuje v desktopu do PDB. Vyžaduje sounddriver Javu a pro pomalé palmy ještě urychlovač (Afterburner).

MMPlayer 0.1.3

Almacon, komerční 14,95 USD

Umí přehrávat audiosoubory i videoklipy. V současné verzi umí WAV, MP3, MPEG1, AVI, program se ale stále vyvíjí a patří k slibným projektům. Je určen pro PalmOS 5, na Sony ale zatím nebyl testován.

ID3 Editor 1.1.0

nybble.net, shareware 4,99 USD

Tato aplikace sice není MP3 přehrávač pro palmy, ale je určená ke spolupráci s nimi, takže ji uvedeme dnes.

ID3 Editor je velmi užitečný program, který umí vstoupit do vašich MP3 soborů na kartě a upravit jejich ID3 údaje - umělce, skladbu, album, rok, poznámku a žánr!

Clié AudioPlayer Stylus Volume and Position Hack 1.0

RNS. freeware

Toto taky není MP3 Player, ale hack, který umí výrazně vylepšit MP3 přehrávač pro Clié...

eNeRgy 0.0.1

Tim Toner, freeware

Experimentální MP3 přehrávač pro Sony Clie s PalmOS 4 a podporou MP3. Od první verze se už dál nevyvíjel...

Tolik přehled současných MP3 playerů. Zítra se budeme věnovat programům, které slouží k zaznamenávání a evidenci vašich MP3 skladeb na CD, či v počítači. Je jich moře, protože jsou tyto programy skutečně velmi oblíbené.