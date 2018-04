Možnosti propojení mobilu s PDA

Spousta odborníků a inženýrů u výrobců mobilních telefonů se zabývá tím, jak vměstnat co nejvíce funkcí a možností do mobilního telefonu. Zvětšují displeje, zmenšují vlastní telefony, přidávají organizéry, možnosti přehrávat MP3 soubory, aplikují možnosti synchronizace se stolními desktop programy na stolních počítačích atd. Na druhé straně výrobci PDA zařízení se snaží aplikovat mobilní telefony do PDA, načež vznikají různé kombinace a variace zařízení. Myšlenka to je velice lákavá, ale jak praví klasik: "Telefon je k telefonování a počítač k počítání" a ještě tomu tak hodně dlouho bude. Technologie už jsou tak malé, že by to neměl být problém, jedinou brzdou je napájení všech komponent, které je náročné na energii, a vývoj baterií není tak progresivní jako vývoj vlastních komponent. Proto se ještě určitou dobu budeme muset spokojit se dvěma zařízeními, jedno určené k telefonování a druhé naše PDA. Pro vlastní spojení obou zařízení, které spolu mnohdy činí funkčně neoddělitelný celek, je možnost hned tří řešení:

Propojovací kabel

IrDA port

Bluetooth technologie Propojovací kabel

Je to nejjednodušší řešení spojení mobilu s PDA zařízením. Buď je možné zakoupit originální kabel k propojení PDA-Mobil a není co řešit, nebo si seženete datový kabel z mobilu do PC, na jehož konci bývá 9pinový CANNON konektor pro sériový port. Ten pak můžete připojit přes redukci do vaší sériové kolébky nebo synchronizačního kabelu.

Upozornění: Kabel mobilní telefon - PC je zapojen jako nulový modem, tj. uvnitř jsou překříženy žíly. Pokud tento chcete připojit k sériové kolébce přímo, musíte do obvodu vřadit ještě jeden nulový modem, který vám překřížení obrátí zpět!!!

IrDA port

Pro ty, kteří neradi nosí kabely, nebo se jim nelíbí věčně zamotané dráty a mají na svém mobilním telefonu možnost připojení přes IrDA neboli infračervený port, není co řešit. Jedinou věcí, kterou musí udělat, je v menu si aktivovat funkci IrDA portu a pak vesele přijímat a vysílat data přes tento port.

Upozornění: U každého telefonu s IrDA portem by mělo být v příručce označeno, jaká verze portu je implementována, protože data přenáśená přes port musí mít stejný protokol!!!

Bluetooth

Hudba budoucnosti se poslední dobou stává novým měřítkem propojení mobilních zařízení pomocí technologie bezdrátového přenosu dat a hovoru. Tato technologie pracuje na rádiovém přenosu s frekvencemi kolem 2,4 GHz a s extra malými výkony kolem 1 mW. Dosah takto propojených zařízení je asi deset metrů podle okolního prostředí. Rychlost přenosu dat mezi telefonem a PDA je asynchronní, tj. můžete více vysílat než přijímat. Ve vysílacím směru rychlostí 721kb/s a v přijímacím směru 57,6kb/s. Což je dosti slušné, teď ještě aby mobilní telefon takové rychlosti zvládal :). Celý přenos bude vypadat asi následovně: v kapse nebo v tašce máte mobilní telefon buď s připojeným modulem, baterií, nebo dokonce s přímo vestavěným modulem bluetooth v telefonu. V ruce máte PDA s vestavěným modulem, nebo modulem v podobě Compact Flash karty. Ťuknete na ikonu Connect a jste připojeni, klepnete na stáhnout elektronickou poštu a telefon sám vytočí číslo, spojí a stáhne potřebná data bez nutnosti propojení kabely a přímou viditelností u IrDA portů.

Závěr:

Např. u staršího telefonu NOKIA 6150 je použit nestandardní IrDA port a komunikace mezi telefonem a PDA není možná!

Pokud váháte, jak propojit vaše PDA z mobilním telefonem, tak kromě kabelů a infračerveného portu bych osobně volil možnost poslední - tj. bluetooth modul a bezdrátové spojení. Tomuto řešení zcela jistě patří budoucnost a bude se dále rozvíjet. V dnešní době je již možné si tuto technologii zakoupit, ale její cena je zatím hodně vysoká.