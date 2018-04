Možnost lokalizace polohy mobilního telefonu, pro někoho vytoužená a pro někoho zatracená vlastnost sítí GSM, má před sebou světlé zítřky. Dnes u nás sice funguje pouze Paegas Locator, ale do roka a do dne, podle operátorů dokonce ještě letos, se má podobných služeb objevit celá řada. Dokud někdo nepřijde na způsob, jak je zneužívat, může být spousta věcí snadnější a pohodlnější. Operátor nám totiž bude moci nabízet to, co máme nejblíž, co je pro nás nejdůležitější a ledacos dalšího, co odvodí z naší polohy.