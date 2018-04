Možná to nejlepší pod stromeček: tipy redaktorů na „mobilní dárky“

Každý redaktor Mobil.iDNES.cz dostal šanci doporučit ten nejlepší vánoční dárek. Základní kritérium bylo jednoduché: najdete zde mobilní telefony a příslušenství, které bychom sami nadělili sobě nebo někomu blízkému pod vánoční stromek.

Michala Havryluka zajímá poměr cena/výkon, volil by Nexus 5

Pohled na Nexus 5

Google si dal na Nexusu 5 opravdu záležet a vložil do něj všechny trumfy, které měl k dispozici. To by se snad dalo říci o všech předchozích Nexusech. Letos ale poprvé platí, že to není Android zařízení, nýbrž čistě Google přístroj. Exkluzivně pro něj Google připravil například povedený launcher, který možná nebude dostupný pro žádný jiný telefon.

Cena: od 11 500 Kč

Adam Novák doporučuje klasiku - zaujala ho Nokia 515

Nokia 515

Nokia 515 je jeden z posledních klasických mobilů, který ocení především starší uživatelé. Klávesnice je pohodlná, ovládání nečiní žádné problémy. Zpracovaní je perfektní, ve výbavě nic podstatného nechybí. Tedy až na wi-fi, to ale cílové skupině zákazníků i tak chybět nebude. Navíc tato Nokia s hliníkovým krytem vypadá opravdu dobře, stydět se za ni nikdo nebude. Telefon existuje i ve verzi pro dvě SIM karty. Cena obou verzí se neliší. A právě cena je jediným výrazným minusem. Na obyčejný telefon je vyšší, za obdobné peníze lze už pořídit vybavenější smartphone.

Cena: od 3 200 Kč

Luďka Vokáče ohromila Motorola Moto G, skvělý telefon za pár korun

Motorolu Moto G

Motorola Moto G vzbudila veliký rozruch díky bohaté výbavě a nečekaně nízké ceně. Naše praktické zkušenosti ukazují, že je to také příjemný a praktický smartphone. Určité kompromisy, jako například absence češtiny, tu jsou, avšak kdo hledá funkční a kvalitní chytrý mobil za dobrou cenu, rozhodně s Moto G nešlápne vedle. Pro našince je největší nevýhodou fakt, že se u nás oficiálně neprodává. Nejdostupnější a nejjednodušší způsob, jak Moto G pořídit, je objednávka z německého Amazonu.

Cena: od 4 700 Kč

Adam Pospíšil je hračička, doporučuje Sphero 2.0

Sphero 2.0

Všem, bez ohledu na věk, bych doporučil Sphero 2.0. Kulička o velikosti tenisového míčku se ovládá iPhonem, světélkuje a pohybuje se po podlaze tak, jak ji ovládáte přímo ze svého smartphonu. A to rychlostí až 2 m/s, překoná nejrůznější překážky a zvládne i plavat ve vodě. Navíc její cena není nijak závratná, dá se pořídit okolo 120 dolarů.

Cena: od 2 200 Kč

Luboš Korbel jde po designu, iPhone 5c je tak jasná volba

Apple iPhone 5c

Není pochyb o tom, že Apple iPhone 5c byl pro mnoho fanoušků Applu zklamáním roku. Byl totiž očekáván jako levný model, ale cenovka je nakonec tradičně vysoká. Po vizuální stránce je to ovšem opravdová novinka a v záplavě dnešních telefonů alespoň trochu vyčnívá a snaží se jít jiným směrem. Z hlediska výbavy pak používá osvědčenou techniku loňského topmodelu, která rozhodně nepatří do starého železa.

Cena: od 13 900 Kč

Jan Matura je skromný cestovatel, chtěl by Samsung S 4 a cestu kolem světa

Samsung Galaxy S 4

Šéfredaktor našeho serveru by jako tip na vánoční dárek dal letenku kolem světa a k tomu Samsung Galaxy S4, přes který by si všechno objednával. Cena není nejnižší: letenka cca 35 000 Kč, telefon cca 15 000 Kč + náklady na cestu: tři týdny dovolené + 30 000 Kč na hotely a útratu. Doporučuje jet po stopách telefonů, takže Jižní Čína, Tchaj-wan, Jižní Korea, Japonsko a Cupertino v Kalifornii.

Cena: od 80 000 Kč