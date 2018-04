Možná se moc chlubím, ale měl jsem výborný víkend. V sobotu se mi podařilo vyrazit v příjemné společnosti pár desítek kilometrů za Prahu, fajn si popovídat, vrátit se zpět, zahrát si minigolf a úspěšně grilovat klobásky (pár metrů od České televize). Neděle již byla ve znamení blížícího se pracovního nasazení. Po příchodu do redakce ovšem moji náladu výrazně zlepšil mail od čtenářky s mailovou adresou "cacorka". Psala, že moje úvodníky se jí nezdají tak špatné, ba co víc, že je ráda čte. Přál bych vám, kdyby vám všem tak jednou za týden někdo napsal, že se mu Vaše práce zdá docela pěkná. Je to fajn. Díky.