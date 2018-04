Možná se dočkáme Nokie s Androidem, spekuluje se v mobilním světě

Microsoft možná není jediný, s kým hodlá spolupracovat finský mobilní gigant. Podle agentury Bloomberg vedla Nokia jednání o možné spolupráci i s Googlem. Námluvy s Googlem potvrdil na tiskové konferenci i šéf Nokie. Otázka je, jak jednání skončila. Spekulaci, že úspěšně, podporuje i informace od dobře informovaného šéfredaktora ruského serveru Mobile-Review Eldara Murtazina.

Murtazin na svůj twitter napsal zprávu, ve které se odvolává na své zdroje. Podle nich Nokia nabídne v příštím roce ve svých smartphonech i operační systém Android od Googlu. Operační systémy Windows Phone 7 a Android se tak stanou jedinými platformami Nokie. Vlastní systémy Symbian a MeeGo by měly podle Murtazina skončit.

Nokia by díky Androidu posílila své pozice. Platforma od Googlu je jedna z nejdynamičtěji rostoucích a na rozdíl od nového systému od Microsoftu je dostatečně zavedená. Vlastní operační systémy Symbian a MeeGo by tak mohla Nokia oželet. Symbianu je i přes některé inovace vyčítána zastaralost. V případě platformy MeeGo nebyla Nokia schopná ani rok od jejího představení uvést na trh jediný přístroj s tímto operačním systémem.

Zprávy od ruského novináře jsme si už zvykli brát vážně. Potvrdily se například jeho informace o nedostatku Super AMOLED displejů od Samsungu. Nové modely od Samsungu (Wave II, Galaxy SL, stejně jako některé verze modelu Nexus S vyráběného pro Google) je nemají.

Ve světle nových informací vyhlíží reálně i informace týkající se zrušení vývoje telefonu Nokia N9, který měl používat operační systém MeeGo. Na druhou stranu bylo oficiálně řečeno, že Symbian a MeeGo budou pokračovat. Nokia dokonce potvrdila uvedení přístroje s MeeGem do konce letošního roku, i když pouze k vývojovým účelům.

K možnému partnerství s Googlem se Nokia podle serveru Engadget.com vyjádřila zhruba ve smyslu, že s Googlem sice jednala, ale ekonomická rizika takového počinu by byla příliš vysoká. Microsoft se prý jevil pro plány Nokie jako mnohem vhodnější partner. I mnozí odborníci soudí, že partnerství Nokie s Googlem by nemělo valný ekonomický smysl. Další vývoj a to, jestli se doopravdy dočkáme i Nokie s Androidem, by měly ukázat příští dny a týdny.