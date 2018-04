Mozilla chystá svůj webový OS. Nejprve zamíří do přístrojů s Tegrou2

Systém Mozilly se jmenuje B2G, což je akronym pro Boot to Gecko. Právě tak se jmenuje vykreslovací HTML5 engine, který bude systém používat. Půjde o platformu podobnou Chromu od Google, i v tomto případě se z webového prohlížeče nakonec vyklubal operační systém.

Zpočátku se systém objeví na zařízeních s Tegra2 od NVIDIE, která je dostatečně výkonná a podporuje širokou škálu otevřených video a audio formátů. Vývojáři tak budou moci testovat schopnosti systému v plné míře.

Mozilla pracuje na vývoji nových API (programovacích nástrojů) tak, aby byl B2G schopný podporovat běžné funkce dnešních telefonů, jako SMS, Bluetooth, USB nebo NFC. Gecko by mělo být možné spustit na běžných zařízeních s Androidem díky podobnému kernelu a ovladačům. To je pro Mozillu velká výhoda, protože by výrobci smartphonů a tabletů nemuseli na svých telefonech v oblasti hardwaru nic měnit.

Gecko má být pro vývojáře Mozilly šancí zaplnit aktuální mezeru, která je mezi webovými a běžnými aplikacemi, instalovanými do paměti daného zařízení. Člen týmu Andreas Gal říká, že jsou schopni naprogramovat takové aplikace, které se ve všech ohledech vyrovnají nativním programům stvořeným pro iOS či Android. B2G by tak mohl definovat standardy při vývoji webových aplikací.

Celý projekt je ale v plenkách a vše se zatím odehrává v hlavách vývojového týmu a na papíře. Přesto příchod prvního zařízení s B2G nemusí dlouho trvat. Android dnes z tržního podílu mobilních platforem ukusuje stále větší sousto, v čemž v Mozille vidí velkou šanci. Komerční nasazení usnadní kompatibilita s Androidem.