Mozilla a Skype na PDA, jaký bude komunikátor iPAQ hw6500 a další (Palmare 7. týden)

Týdenní souhrn článků na Palmare.cz

období neděle, 14. ledna - pátek, 18. února 2005

pondělí

Evidujte si své milé v My Lovers a spočítejte si úspěšnost vztahu s LoveCalc (PalmareFreeware 116)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Můžete si přečíst například o programu Jackpot, který pomůže s vedením vašich sázek. MemInfo.NET zobrazí stav pamětí v PDA, s My Lovers zase můžete vést evidenci současných i bývalých lásek.

iPAQ hw6500 - další fotografie a specifikace zařízení

Konec spekulacím, parametry očekávaného komunikátoru od HP jsou známy. Zveřejněny byly rovněž další obrázky zařízení.

Valentýnské hodiny a trio programů pro zamilované

Ověřte si, na kolik procent je váš vztah dokonalý podle jmen. Zjistěte, jaký den dnes budete mít s partnerkou či vyzkoušejte valentýnský skin, který funguje jako šetřič obrazovky.

úterý

Předinstalovaný Skype na PDA - streamovaná hudba pro Palmy a další (Palmareport)

Skype bude spolupracovat s výrobcem kapesních počítačů i-Mate; Xdrive nabízí streamování hudby přímo do PDA; Utilita pro landscape zobrazení v Sony Clié konečně dostupná.

středa

Motorola A1010 - našlapaný smartphone se dvěma foťáky a Symbianem 7.0 (popis zařízení)

Smartphone bude mít dvě kamery, jednu o rozlišení 2Mpix s 8x digitálním zoomem. Ovládání zařízení je plně v režii dotykového displeje a joysticku, pro paměťové karty byl použit formát TransFlash.

Prohlížeč Mozilla na PDA - 1GB miniSD karta - PalmOS na Nintendo DS nebude (Palmareport)

Kapesní počítače se dočkají mobilní verze internetového prohlížeče Mozilla; SanDisk uvede na trh paměťovou miniSD kartu s největší kapacitou i slušnou cenou; PalmOS se na konzoli Nintendo DS zřejmě nedočkáme.

čtvrtek

Ukryjte peprné SMSky a pořiďte si do mobilu akvárium (Programy pro Symbian)

Další přehled programů pro Symbian je zde. SMSGuard zamkne ve vašem mobilu textovky, které nejsou pro cizí oči. Screensavery zase vytvoří akvárium či sopku a s FrozenBubble zaženete nudu.

Tungsten C2 - jaký by mohl být?

Od uvedení modelu Tungsten C uplynulo již nějaký ten pátek. Bylo by tedy na čase, aby palmOne přišel s novějším modelem nabušeným novými funkcemi. Po internetu se šíří obrázky a sem tam i nějaké ty technické specifikace. Je na čase, aby přišel TC2?

pátek

Rubikova kostka z Matrixu, hrr na mravence v Soldier Ants a Arvale pro PalmOS (Hry do kapsy 131)

Hned na úvod tu máme úžasnou zprávu pro fanoušky RPG - slibovaná Arvale dorazila i na palmy, což znamená další a další hodiny zábavy. A nesmíme zapomenout také na souhrn novinek pro další handheldy, zvláště v rubrice V přípravě se skrývá velice zajímavý projekt jednoho vývojářského velikána...