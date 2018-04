HTC chystá motýlí smartphone a top model One přijde v nových barvách

HTC sice aktuálně slaví úspěch s modelem One, kterého se do konce května prodalo okolo pěti milionů kusů, ale pochopitelně chystá nové smartphony, kterými by mohlo oslovit další uživatele.

Vylepšený Butterfly a One v nových barvách

Model Butterfly byl úplně prvním smartphonem s Full HD displejem a na spadnutí je teď údajně uvedení jeho vylepšeného nástupce s přívlastkem S. Parametry panelu mají zůstat stejné, ale čtyřjádrový Snapdragon S4 Pro bude nahrazen modernějším čipsetem výrobce. Zůstat má paměťový slot k rozšíření vnitřního datového úložiště. Fotografovat bude nově snímač s ultrapixely a citelně větší má být kapacita baterie, což se má projevit v pase telefonu.

Připomeňme, že původní Butterfly měl při tloušťce 9,1 milimetru instalovaný běžně nevyměnitelný 2 020 mAh akumulátor. V prodeji by novinka mohla být koncem června. Špičkový model Butterfly u nás nebyl oficiálně v prodeji a zatím není jisté, zda tomu v případě Butterfly S bude jinak.

Posledním avizovaným příspěvkem pak mají být dvě nová barevná provedení One. Fotografie červené varianty se již minulý týden objevila na britském oficiálním webu HTC, ale záhy byla nabídka stažena. Čtvrtou barevnou verzí má být světle modrá, jejíž fotografii publikoval server Pocket-Lint.

Dosažení mety 10 milionů prodaných kusů oslavil představením nových barevných variant modelu Galaxy S 4 také Samsung. Dnes dostupnou černou a bílou postupně doplní kvarteto dalších barev (více v dřívějším článku).